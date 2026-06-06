El detalle que llamó la atención en un allanamiento: buscaban un arma y encontraron un celular escondido en el techo

Un allanamiento realizado en Junín de los Andes permitió secuestrar distintos elementos de interés para una investigación judicial y terminó con la demora de un hombre que era requerido por la Justicia. El operativo se desarrolló en una vivienda de la localidad y contó con la participación de efectivos de varias áreas de la Policía del Neuquén.

La medida fue ordenada en el marco de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego. En el lugar trabajó personal del GEOP Junín de los Andes, la Comisaría 25°, la Brigada de Investigaciones Zona Sur y la División Criminalística.

El allanamiento permitió secuestrar un celular oculto y motocicletas sin documentación visible alguna.

Durante la inspección de la vivienda, los uniformados encontraron un teléfono celular Samsung oculto en una parte del techo exterior. El aparato fue secuestrado y preservado bajo cadena de custodia debido a su posible valor para la investigación.

Encontraron otros elementos

Además del teléfono, los agentes detectaron dos motocicletas que no tenían dominio colocado. Se trata de una Kaller 150 centímetros cúbicos y una Zanella, cuyos antecedentes y procedencia quedaron sujetos a verificación.

En un sector cercano al inmueble principal, los policías identificaron a un hombre y una mujer. Durante ese procedimiento, el hombre manifestó que llevaba dos pequeños envoltorios con una sustancia compatible con cannabis sativa.

Durante el operativo, la Policía demoró a un hombre con pedido judicial pendiente.

Tras una consulta con la autoridad judicial correspondiente, se dispuso actuar de acuerdo con la normativa vigente y elaborar las actuaciones vinculadas al secuestro de la sustancia.

Un hombre quedó demorado

Cuando el procedimiento ya estaba finalizando, llegó al lugar un hombre que tenía una medida judicial pendiente por otra investigación. Ante esa situación, los efectivos avanzaron con su aprehensión conforme a lo establecido por el artículo 111 del Código Procesal Penal de Neuquén.

Ahora los elementos secuestrados serán incorporados a la causa para determinar su relación con la investigación que motivó el allanamiento en Junín de los Andes.