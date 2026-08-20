Un hombre ingresó durante la madrugada de este jueves a un local de medialunas de la ciudad de Neuquén después de romper uno de los ventanales. El movimiento dentro del comercio quedó registrado por las cámaras y las imágenes permitieron seguir su recorrido tras salir del lugar.

Personal de la Comisaría Tercera de Neuquén llegó al negocio luego de un aviso recibido por el Centro de Operaciones Policiales. Al revisar el lugar, encontraron el ventanal dañado y distintos productos y elementos fuera de lugar dentro del comercio.

Las cámaras de seguridad mostraron el ingreso de un hombre que habría accedido al local después de dañar una abertura. Con esas imágenes comenzó el seguimiento para establecer hacia dónde se había dirigido.

Las cámaras siguieron el recorrido por Neuquén

La División Centro de Monitoreo Urbano revisó las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad y logró reconstruir parte del trayecto realizado por el hombre después de salir del local de medialunas.

Esa información llegó al personal de la Comisaría Tercera, que continuó con las averiguaciones. Horas más tarde, efectivos de la Comisaría Primera de Neuquén encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las registradas en las imágenes.

El hombre estaba vinculado en ese momento con otra intervención en la ciudad. Al comparar los registros y establecer una posible relación con el robo al comercio, fue trasladado a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones correspondientes.

Además, durante las verificaciones se constató que tenía dos pedidos de captura vigentes.

El comercio quedó bajo revisión

El local de medialunas fue revisado para determinar qué elementos faltaban y cuál fue el alcance de los daños provocados en el ingreso. Las imágenes de las cámaras quedaron incorporadas al trabajo realizado para reconstruir la secuencia.

El caso reunió registros del comercio y del sistema de monitoreo urbano de Neuquén capital. El seguimiento de las cámaras permitió conectar el recorrido posterior con el hombre encontrado horas después y avanzar en la identificación del presunto autor.