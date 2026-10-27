Un enfrentamiento entre dos familias volvió a sacudir al barrio San Francisco IV de Bariloche y dejó a una mujer herida de arma de fuego, otra persona lesionada por golpes y un importante despliegue policial en la ciudad.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en inmediaciones de Namuncurá y Asunción, cuando vecinos reportaron agresiones físicas, detonaciones y escenas de extrema violencia. En el lugar quedaron manchas de sangre y rastros que ahora forman parte de la investigación judicial.

Según las primeras actuaciones, una mujer recibió un disparo en una pierna, a la altura del muslo. La herida habría sido provocada con un arma de fabricación casera tipo tumbera. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con la información reunida por los investigadores, un hombre de 27 años estaría vinculado al ataque y tenía en su poder un arma de elaboración casera que fue secuestrada por la Policía.

Además, trascendió que el sospechoso también habría efectuado disparos contra un patrullero durante el procedimiento, situación que forma parte de las actuaciones que lleva adelante la Justicia. Mientras tanto, otra mujer involucrada en el conflicto fue hospitalizada tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Un conflicto que se repite

Vecinos de la zona señalaron que el enfrentamiento tendría origen en una disputa de larga data entre dos familias que residen en distintos sectores del barrio. Según los testimonios recogidos en el lugar, integrantes de uno de los grupos habrían llegado desde otro sector del barrio y protagonizado agresiones contra integrantes de la familia rival.

No es la primera vez que ocurre un episodio de estas características. El antecedente más reciente se registró el 19 de octubre, cuando una pelea a pedradas entre los mismos grupos terminó con una motocicleta incendiada. Peritos del Gabinete de Criminalística trabajaron durante toda la jornada en la recolección de pruebas y evidencias para reconstruir la secuencia de los hechos.

La escena fue preservada por personal de la Subcomisaria 80, mientras efectivos del COER, la Regional III y otras unidades especiales realizaron tareas preventivas y de control para evitar nuevos incidentes.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque.