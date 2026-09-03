La Justicia tiene en su poder una serie de chats y archivos que vinculan a Sergio "Kun" Agüero con la red internacional de narcotráfico por la que fue detenido la semana pasada el histórico jefe de la barrabrava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez.

"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia. La causa, a cargo del juez Pablo Yadarola, menciona en varias ocasiones al exdelantero de Independiente, Manchester City y la Selección Argentina. Según el expediente, la figura de Agüero estaba siendo utilizada por la cadena de firmas comerciales de la red narco para blanquear los dividendos ilícitos y articular negocios de escala global.

El plan para usar la imagen del Kun y la marca KRÜ

La organización buscaba vincular su plataforma de tickets con la imagen internacional de Agüero. El análisis de los teléfonos secuestrados reveló negociaciones avanzadas para lanzar al mercado la marca "KRÜ TICKETS". KRÜ es la organización de deportes electrónicos fundada por el exfutbolista.

El 30 de enero de 2026, el imputado Diego Anzalone le adelantó a su secretario, Bono De Carlucci: "Y en 15 días firmamos con el Kun / La ticketera". El 25 de marzo, Anzalone detalló su intención de dividir los negocios en dos sociedades: una vinculada a un presunto distribuidor de droga y otra "para el Kun".

A fines de marzo se registraron conversaciones sobre un viaje a México "con el Kun a cerrar todo" y el 22 de abril, Anzalone confirmó en un chat que salía de una reunión presencial con Agüero donde sellaron el acuerdo.

Un guion publicitario y el interés en la Copa Potrero

El 12 de junio de 2026, Anzalone envió a De Carlucci un archivo PDF denominado "guion_kru_tickets.pdf", con las indicaciones para que el Kun filmara el spot oficial de presentación de la ticketera. En la causa hay capturas de pantalla de chats agendados como "Sergio Kun", audios coordinando la integración con la plataforma ADN Pass e imágenes del logotipo definitivo de "KRÜ TICKETS".

Detención de Bebote Álvarez

Las intervenciones telefónicas también dan cuenta de la participación de los sospechosos en la logística de la "Copa Potrero", el torneo de fútbol de barrio organizado por el Kun. Peritajes a otros teléfonos revelaron conversaciones que se remontan a 2023, donde ya se proyectaban negocios inmobiliarios y comerciales entre Anzalone, dirigentes del fútbol y operaciones vinculadas al entorno de Agüero.

La defensa del Kun y su situación judicial

Voceros de Agüero confirmaron que, en su carácter de empresario, recibió estas ofertas pero "tras investigar a los oferentes se rechazó todo proyecto y nada prosperó". "A estas ofertas se le puso el pulgar para abajo y no hubo más contactos" con los ahora imputados, señalaron.

Agüero no está imputado ni investigado en la causa, ya que los chats muestran que la banda buscaba usar su nombre y su imagen para expandir sus negocios, no que el exfutbolista tuviera conocimiento de las actividades ilícitas. La investigación avanza para determinar si existió algún grado de participación real en la red delictiva.

La banda de Bebote Álvarez y el método de ingreso de drogas

La organización investigada utilizaba más de 100 "mulas" para transportar drogas. El método consistía en ocultar éxtasis líquido en envases de aceite provenientes de Barcelona. La banda también operaba con cocaína desde Bolivia.

Entre los imputados figuran Diego Francisco Anzalone, Bono Uziel De Carlucci, Raúl Omar "Bruja" Manzone y el propio Bebote, quien inició una huelga de hambre desde su detención. La banda utilizaba locales en Avellaneda como puntos de venta de drogas y las firmas ANZ TICKET S.R.L. y MEXPO S.R.L. para mezclar ingresos ilícitos con la recaudación lícita de la venta de entradas en el fútbol del ascenso.