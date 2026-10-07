La familia de Mabel Corina Mena recibió con indignación la decisión de otorgarle nuevamente prisión domiciliaria a Jorge Octavio Linco, el único acusado por el femicidio ocurrido en Junín de los Andes. Osvaldo Mena, hermano de la víctima, cuestionó la medida y contó que una de sus hermanas trabaja a pocos metros del lugar donde el acusado cumpliría la restricción.

“Nos tomó de sorpresa”, expresó Osvaldo en declaraciones a Mejor Informado. Según explicó, la familia esperaba que no prosperara el pedido realizado por la defensa y sostuvo que la resolución volvió a generar temor entre sus allegados.

El hermano de Mabel señaló además que su madre, sus hermanas y la hija de la víctima atraviesan nuevamente una situación difícil. “No nos trajo una alegría, sino indignación hacia la Justicia”, afirmó.

Osvaldo explicó que durante la audiencia también se planteó qué ocurriría ante una eventual fuga. Según relató, el fiscal fundamentó su posición sobre quién debería hacerse cargo de esa situación mientras continuaba la discusión sobre la modalidad de detención.

La familia pidió que Linco cumpla la medida lejos de su entorno

Uno de los principales puntos de preocupación para los familiares está relacionado con el lugar asignado para la prisión domiciliaria. Osvaldo contó que una de sus hermanas trabaja a unos 40 o 60 metros del domicilio y que esa cercanía le genera miedo.

El hermano de Mabel indicó que la Fiscalía recibió un plazo de 48 horas para presentar una alternativa. La intención sería solicitar que Linco pueda cumplir la medida en otro sitio, alejado de la familia de la víctima y de posibles situaciones de conflicto.

Osvaldo también planteó la inquietud por el entorno del domicilio elegido. Según relató, el lugar se encuentra cerca de una escuela y los vecinos deberán convivir con la presencia del acusado mientras continúa el proceso. “Hay mujeres, hay madres, hay personas que van a estar al pendiente”, sostuvo.

El nuevo juicio todavía no tiene fecha confirmada

Linco había sido condenado a prisión perpetua después del juicio por el femicidio de Mabel Mena. Sin embargo, esa sentencia fue anulada y el proceso deberá repetirse con un nuevo juicio.

La familia esperaba que esa instancia comenzara antes de diciembre. Osvaldo contó que hace aproximadamente un mes les habían señalado que el nuevo debate podría realizarse antes de finalizar el año, pero hasta este miércoles no recibieron una fecha concreta.

“Esperando que se haga lo antes posible”, expresó el hermano de Mabel. También señaló que consultaron por el avance del proceso y que tampoco tenían novedades precisas el fiscal, la jueza ni la abogada que representa a la familia.

Mientras aguardan una definición, la familia deberá afrontar nuevamente una etapa de incertidumbre. Para Osvaldo, el objetivo central es que el nuevo juicio se concrete cuanto antes y que el proceso pueda llegar finalmente a una resolución.