Konstantin Rudnev fue examinado en su domicilio por cinco profesionales del Cuerpo Médico Forense, en medio de la disputa judicial por su situación procesal y después de atravesar tres cirugías. La evaluación se realizó en la vivienda donde cumple arresto domiciliario y podría aportar un elemento clave para determinar si está en condiciones de regresar a una unidad penitenciaria, algo que su defensa cuestiona por su estado de salud.

El procedimiento se concretó este jueves a las 10, luego de las dificultades que había presentado la realización de la pericia en las condiciones inicialmente previstas. Según informó su esposa, Tamara Rudneva, los profesionales del organismo llegaron hasta la vivienda y estuvieron acompañados por otros cuatro médicos vinculados al entorno del ciudadano ruso.

La pericia había quedado bajo la lupa después de la audiencia del 28 de septiembre, cuando el Tribunal de Revisión rechazó el planteo de la defensa para mantener la prisión domiciliaria. En aquella audiencia, la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, había advertido que si los especialistas oficiales confirmaban el cuadro de salud denunciado, el regreso a una cárcel podía transformarse en un "anticipo de pena cruel".

Rudnev atravesó tres intervenciones quirúrgicas y permaneció durante distintos períodos en recuperación. Su esposa sostuvo que todavía se encuentra debilitado y que buena parte de los controles y tratamientos se realizan en la propia vivienda. Según su relato, los traslados bajo custodia hacia hospitales también le generan un fuerte nivel de ansiedad y repercuten posteriormente en su estado general.

Durante la visita, siempre según lo informado por Rudneva, los médicos pudieron revisar la documentación clínica y realizar una evaluación directa. La mujer afirmó que observaron una marcada debilidad, respuestas reflejas débiles durante el examen neurológico y que además fue revisado por un especialista en traumatología. También aseguró que se registraron una frecuencia cardíaca cercana a 125 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de alrededor del 92 por ciento.

Otro de los aspectos que la familia buscó poner sobre la mesa fue el nivel de asistencia que necesita Rudnev para las actividades cotidianas. Su esposa aseguró que los profesionales pudieron observar directamente que requiere de su ayuda permanente y que es ella quien permanece a su lado para asistirlo y cuidarlo. La familia cuestionó además anteriores evaluaciones realizadas durante su permanencia en el sistema penitenciario.

Ahora todas las miradas están puestas en el informe oficial del Cuerpo Médico Forense. Ese documento deberá establecer cuál es el estado clínico actual de Rudnev y qué necesidades asistenciales presenta, un elemento que podría pesar en la discusión sobre su alojamiento. Mientras tanto, continúa vigente la decisión judicial que rechazó el pedido de la defensa para mantener el arresto domiciliario.