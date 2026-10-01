Konstantin Rudnev deberá volver a una unidad penitenciaria luego de que el Tribunal de Revisión rechazara el recurso de su defensa para mantener la prisión domiciliaria, pese a que llevaba más de 120 días cumpliendo las condiciones impuestas sin intentos de fuga y con un delicado cuadro de salud alegado por su abogado. El ciudadano ruso está imputado en la causa por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche.

Qué planteó la defensa de Rudnev

El planteo fue llevado por el abogado Martín Sarubbi a la audiencia del 28 de septiembre, donde cuestionó la decisión del juez de Garantías que había rechazado un nuevo pedido de arresto domiciliario. La defensa calificó esa resolución como "absolutamente arbitraria e infundada" y sostuvo que el paso del tiempo había generado nuevas circunstancias que debían ser evaluadas.

El dato que la defensa utilizó como principal argumento fue el comportamiento de Rudnev durante el arresto domiciliario. Según expuso Sarubbi, el imputado permaneció durante más de cuatro meses en el domicilio denunciado en San Vicente, sin quebrantar las condiciones impuestas. "No se fue a ningún lado, no se profugó", sostuvo el abogado, quien cuestionó que todavía se mantuviera como argumento el riesgo de fuga.

A ese planteo se sumó la situación médica. Sarubbi afirmó que Rudnev atravesó intervenciones quirúrgicas y períodos de reposo y que todavía requería asistencia. Además, recordó que el ciudadano ruso solamente habla ese idioma y que durante su paso por la Unidad 6 de Rawson llegó a comunicarse con los médicos mediante Google Translate. Para la defensa, enviarlo nuevamente a una cárcel en esas condiciones podía generar una situación difícil de sostener.

Pero la audiencia tuvo otro elemento que la defensa aprovechó para reforzar su posición. La asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, manifestó que no se opondría al recurso y señaló que no había recibido información sobre amenazas, contactos u hostigamientos durante el período de arresto domiciliario. Incluso consideró que los más de 120 días de cumplimiento estricto constituían una nueva circunstancia que debía ser valorada y advirtió que, si los peritos oficiales confirmaban el cuadro médico, el regreso a una unidad penitenciaria podría convertirse en un "anticipo de pena cruel".

La querella tampoco se opuso al pedido de morigeración. Ese escenario llevó a Sarubbi a cuestionar con dureza la postura del Ministerio Público Fiscal, al señalar que tanto la representación de la presunta víctima como la asesora del niño no habían formulado objeciones. La defensa insistió así en que el propio comportamiento de Rudnev durante los meses de arresto domiciliario demostraba que los mecanismos de control habían funcionado.

Sin embargo, los argumentos no alcanzaron para cambiar la decisión. El Tribunal de Revisión rechazó la impugnación y mantuvo vigente la resolución que dispone el regreso de Rudnev a un establecimiento penitenciario. Uno de los jueces reconoció durante la audiencia que compartía la postura de la defensa y recordó que anteriormente había votado a favor de la prisión domiciliaria, pero explicó que la Cámara Federal de Casación Penal había revocado aquella decisión y que debía ajustarse a lo establecido por ese tribunal superior.