El robo fue en Catriel, pero el golpe al bolsillo de la víctima siguió mucho después y a varios kilómetros de distancia. Los delincuentes se llevaron tarjetas bancarias del interior de una Toyota Hilux y las utilizaron para gastar casi 1,8 millones de pesos en compras en Neuquén y otras localidades del Alto Valle. La maniobra quedó al descubierto cuando el propietario revisó los movimientos de sus cuentas y encontró una sucesión de operaciones que no había realizado. Se sospecha que los delincuentes utilziaron inhibidores de alarmas para violar el cierre centralizado del vehículo.

El damnificado detectó al menos 11 compras efectuadas con su tarjeta de débito. El monto documentado asciende a 1.779.399,99 pesos, una cifra que refleja la magnitud del perjuicio económico provocado por el uso de los medios de pago sustraídos. Además, quedaba por determinar si los ladrones habían realizado otras operaciones con tarjetas de crédito.

Pero el caso no termina en el robo de las pertenencias. Según publicó Catriel25Noticias, la utilización de las tarjetas abrió otra línea para reconstruir lo ocurrido: cada compra puede aportar información sobre el lugar, el horario y los movimientos de quienes las utilizaron. Por eso, los comprobantes bancarios y los registros de los comercios pueden resultar claves para seguir el rastro de los responsables.

En ese sentido, la invstigación incluye la revisión de las cámaras de seguridad con la intención de identificar a los sospechosos. De acuerdo con el relato de la víctima, serían dos hombres que, después de sustraer las tarjetas en Catriel, habrían recorrido distintos puntos de la región para concretar las compras. Sin embargo, sus identidades todavía no fueron confirmadas públicamente.

La sospecha de los inhibidores

Entre las hipótesis que rodean el robo aparece la posibilidad de que los delincuentes hayan utilizado un inhibidor de señal para impedir el cierre centralizado de la camioneta. Se trata de dispositivos que pueden interferir en la señal del control remoto y dejar un vehículo sin cerrar si el propietario no comprueba manualmente que las puertas quedaron trabadas.

Sin embargo, ese mecanismo no fue confirmado oficialmente en este caso. Para establecer cómo ingresaron a la Hilux será necesario contar con elementos que permitan determinar si efectivamente se utilizó esa modalidad o si los autores aprovecharon otra circunstancia para acceder al interior del vehículo.

Mientras tanto, el dato más concreto es el recorrido que dejaron las tarjetas: casi $1,8 millones en compras registradas después del robo. La reconstrucción de esas operaciones, junto con las imágenes de seguridad que puedan obtenerse, podría aportar pistas para identificar a los responsables de una maniobra que comenzó en Catriel y extendió sus consecuencias por distintos comercios de Neuquén y el Alto Valle.