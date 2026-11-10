Dos kioscos narco que funcionaban en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti quedaron desarticulados después de una investigación de tres meses. Los allanamientos permitieron encontrar cocaína y marihuana listas para la venta, más de $700.000 en efectivo, una pistola calibre 22 automática, municiones, diez celulares y elementos para fraccionar estupefacientes. Seis personas, tres hombres y tres mujeres, quedaron imputadas por infracción a la Ley de Drogas.

Detrás de esos dos domicilios de la zona norte de Cipolletti había una investigación que llevaba meses. No fue una intervención improvisada ni una denuncia que terminó en un allanamiento de un día para otro. Todo comenzó con información aportada a través del 0800-333-4124 de la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro, que puso en marcha el trabajo de la Delegación Toxicomanía Zona Alto Valle Oeste.

Durante tres meses, los investigadores reunieron información y realizaron tareas de inteligencia para establecer cómo funcionaban los dos puntos de comercialización. La pesquisa quedó bajo la dirección y fiscalización de la Fiscalía Federal de General Roca, a través del Área de Casos Sencillos, y permitió reunir las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el juez de Garantías.

Los policías encontraron una piedra de cocaína compacta que era fraccionada y vendida al menudeo

El golpe llegó el lunes por la tarde. Los procedimientos comenzaron poco después de las 16 y se extendieron hasta minutos antes de las 20. El grupo especial COER participó de las irrupciones en las viviendas, mientras los efectivos de Toxicomanía avanzaban con las requisas en busca de elementos vinculados con la venta de drogas.

Lo que encontraron confirmó la existencia de los elementos que buscaba la investigación: cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios de nylon, listas para su comercialización. También había dos balanzas y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de las sustancias. No eran solamente los teléfonos o el dinero: había herramientas directamente relacionadas con el circuito de venta al menudeo.

Los bagullos de nylon negro son las dosis de cocaína fraccionada para la comercialización

Pero el inventario no terminó ahí. En los domicilios apareció una pistola Bersa calibre 22, acompañada por cartuchos de distintos calibres. También se secuestraron diez teléfonos celulares, que ahora forman parte de la evidencia que deberá analizar la Justicia Federal.

Otro dato que llamó la atención fue el dinero encontrado: más de 700.000 pesos en efectivo, distribuido en billetes de distintas denominaciones. Dinero que sería aprte de la recaudación por la venta de estupefacientes.

Como consecuencia de los allanamientos, seis personas mayores de edad, tres hombres y tres mujeres, quedaron notificadas de la formación de causa por presunta infracción a la Ley 23.737. La Justicia Federal dispuso que permanezcan supeditadas a las próximas resoluciones judiciales. Por el momento, no se informó que alguna de ellas haya quedado detenida.