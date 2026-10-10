La Justicia Federal de Neuquén rechazó todos los planteos presentados por las defensas de los 19 imputados en la causa por la desaparición forzada de Sergio Ávalos. La resolución representa un avance clave en el proceso judicial, que busca llegar a la instancia de juicio oral y público tras más de dos décadas de investigación.

El abogado Bruno Vadalá, designado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para intervenir como amicus curiae en la causa, valoró la decisión del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén y destacó que el fallo consolida la continuidad del proceso judicial.

La UNCo participa como amicus curiae en la causa y destaca el avance judicial hacia el juicio oral.

Rechazaron los planteos de los 19 imputados

La resolución, dictada por el juez federal Gustavo Villanueva, desestimó los cuestionamientos presentados por las defensas, que buscaban declarar la nulidad de distintas actuaciones y extinguir la acción penal contra los acusados.

“La resolución rechaza los últimos intentos de las defensas para evitar que la causa llegue a juicio. Se trata de una decisión muy importante porque confirma la validez del proceso y permite continuar avanzando hacia una etapa decisiva”, señaló Vadalá.

De esta manera, el expediente continúa su curso judicial y se acerca a una instancia en la que deberán debatirse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las eventuales responsabilidades penales.

El carácter permanente de la desaparición forzada

Uno de los principales argumentos de las defensas apuntaba a cuestionar la aplicación de la figura penal de desaparición forzada de personas, debido a que su incorporación a la legislación argentina fue posterior a los hechos investigados.

Sin embargo, según explicó Vadalá, el magistrado recordó que se trata de un delito de carácter permanente, cuya consumación se prolonga mientras no se esclarezca qué ocurrió con la víctima.

El abogado de la Universidad Nacional del Comahue, Bruno Vadalá, destacó el fallo que descartó los pedidos de nulidad y extinción de la acción penal.

“El juez reafirma un criterio central en materia de derechos humanos: la desaparición forzada continúa produciéndose mientras no se establezca qué ocurrió con la víctima. Por esa razón, no existe incompatibilidad entre la fecha de los hechos y la aplicación de esta figura jurídica”, sostuvo el abogado.

Este criterio fue uno de los puntos centrales del análisis judicial para desestimar los planteos vinculados con la aplicación de la figura penal.

También descartaron una vulneración del plazo razonable

Otro de los cuestionamientos de las defensas estuvo relacionado con la duración de la investigación y una presunta afectación de la garantía del plazo razonable.

Sobre este punto, Vadalá explicó que el tribunal analizó el recorrido de la causa tanto en la Justicia provincial como en la federal y concluyó que no se configuraban los supuestos establecidos por la jurisprudencia internacional para considerar vulnerado ese derecho.

“Los planteos vinculados al transcurso del tiempo tampoco prosperaron. El fallo analiza la complejidad del caso y las distintas etapas atravesadas durante más de dos décadas de investigación, concluyendo que no existen razones jurídicas para impedir la continuidad del proceso”, afirmó.

Un paso hacia la búsqueda de verdad y justicia

Para el representante de la Universidad Nacional del Comahue, la decisión judicial constituye un avance significativo en una causa que mantiene en vilo a la comunidad desde hace más de 20 años.

Vadalá consideró que el juicio oral y público será la instancia en la que podrán discutirse las pruebas y establecerse las responsabilidades que correspondan por la desaparición de Sergio Ávalos.

“La resolución fortalece el camino hacia el juicio oral y público, que será el ámbito donde podrán debatirse las pruebas y determinarse las responsabilidades correspondientes. Es un paso significativo para la causa Ávalos y para toda la comunidad que ha acompañado históricamente este reclamo”, concluyó.