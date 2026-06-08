Un mecánico de Bariloche quedó formalmente imputado por presunto encubrimiento agravado con ánimo de lucro y por el intento de hurto de un automóvil, luego de que una investigación judicial derivara en el hallazgo de vehículos y autopartes vinculadas a distintos hechos delictivos. El juez tuvo por formulados los cargos presentados por la fiscal adjunta Mariana Lascano y habilitó cuatro meses para avanzar con la investigación.

La causa tiene como punto de partida un allanamiento realizado el 10 de diciembre de 2025 en un domicilio donde funcionaba un taller mecánico. Lo que parecía un procedimiento más terminó revelando una situación que encendió todas las alarmas de los investigadores.

Según expuso la fiscal durante la audiencia, en ese lugar la Policía secuestró un Fiat Uno que registraba pedido de secuestro por robo, una motocicleta que era buscada desde agosto de 2025 y una puerta perteneciente a una camioneta SUV denunciada como robada dos años antes.

Para la acusación, no se trató de una simple coincidencia. Lascano sostuvo que el imputado tenía esos elementos bajo su poder con pleno conocimiento de que provenían de actividades ilícitas. Además, consideró que los conservaba con la finalidad de obtener un beneficio económico a través de una eventual comercialización.

Granero también está sospechado de haber participado en un segundo episodio ocurrido el pasado 4 de abril. En esa oportunidad, presuntamente sustrajo un vehículo que se encontraba estacionado en una vivienda de Bariloche. Sin embargo, el plan no habría llegado demasiado lejos. La Policía localizó el automóvil estacionado en una propiedad vinculada al acusado, un hallazgo que terminó incorporándose al expediente judicial. Ahora comienza una etapa clave para el expediente.