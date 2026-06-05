La muerte del Indio Solari golpeó fuerte en Bariloche. Apenas comenzó a circular la noticia, cientos de fanáticos se acercaron al Centro Cívico para compartir el dolor por la partida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre banderas, remeras y canciones, el corazón de la ciudad se transformó en una enorme misa ricotera.

Desde las 17 empezaron a llegar vecinos, músicos y familias enteras. Algunos lloraban en silencio, otros se abrazaban y muchos encontraban consuelo compartiendo historias ligadas a una obra que marcó generaciones. No fue un homenaje organizado; fue una reacción espontánea de quienes sintieron que se había ido alguien cercano.

Una de las presentes contó que pasó gran parte del día llorando después de enterarse de la noticia. Explicó que el Indio representa para ella la familia, los amigos, la cultura y los recuerdos de infancia. La misma emoción se repetía entre otros seguidores. Muchos coincidían en que con la muerte de Solari se fue una parte de su adolescencia y de su juventud.

Entre lágrimas, recordaban recitales, viajes y amistades construidas alrededor de canciones que acompañaron momentos importantes de sus vidas. Entre los asistentes también hubo músicos locales que reconocieron el impacto que tuvo el artista en sus trayectorias.

Mientras caía la tarde, el Centro Cívico se llenó de aplausos, cánticos y recuerdos. Las canciones sonaban una tras otra y cada estrofa parecía despertar una historia distinta. El homenaje estuvo atravesado por una sensación compartida: la certeza de que el legado del Indio excede largamente lo musical.

Por eso, cuando la noticia de su muerte recorrió el país, Bariloche respondió de la manera que mejor conoce el universo ricotero: reuniéndose. Porque para miles de personas el Indio no fue solamente un cantante. Fue una voz que acompañó generaciones enteras y cuya ausencia dejó un vacío imposible de ignorar.