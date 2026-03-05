Efectivos de la Comisaría Primera de la Policía de Neuquén detuvieron a un ladrón de celulares en pleno centro de la capital provincial. Los uniformados actuaron luego de la denuncia de un joven de 16 años.

El adolescente dio la alerta después de percatarse que le faltaba su teléfono celular. Mientras compraba en una despensa había dejado su IPhone 15 Pro Max arriba del mostrador del local y en un descuido se lo sustrajeron. Mediante las cámaras de seguridad del comercio pudo identificar al autor, y brindó las características en su denuncia.

El operativo para recuperar el celular

Luego de ser víctima del hurto, el joven llamó a su propio número. La persona que lo atendió le pidió un rescate de $200.000 para devolver el equipo, y coordinaron encontrarse en el Cine Teatro Español.

Con estos datos, sumados a las características que habían aportado utilizando las cámaras de seguridad, los efectivos policiales montaron un operativo de rastrillaje en la zona céntrica. En la esquina de Salta y Belgrano detectaron a un hombre de 34 años, quien tenía en su poder el teléfono sustraído. El elemento fue restituido a su legítimo dueño, y el aprehendido trasladado a la sede policial para las diligencias de rigor.