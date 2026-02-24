Un operativo policial que comenzó con un allanamiento judicial y terminó con una detención clave permitió capturar en Campo Grande a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia de Neuquén por una causa de amenazas agravadas.

El procedimiento se desarrolló el sábado por la mañana en una vivienda ubicada en la zona de chacras de Sargento Vidal, donde efectivos de la Comisaría 44° de Campo Grande actuaron por exhorto judicial en el marco de una investigación iniciada en la localidad neuquina de San Patricio del Chañar.

Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron teléfonos celulares y distintos elementos considerados de interés para la causa. Sin embargo, el operativo sumó un giro inesperado cuando los policías detectaron indicios de una posible infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

En el interior del domicilio hallaron dos balanzas de precisión, un plato con restos de cocaína y un ticket enrollado presuntamente utilizado para aspirar la sustancia. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de General Roca, lo que abrió una nueva línea investigativa paralela a la causa original.

La detención del prófugo llegaría horas más tarde

Ya por la tarde, mientras el personal policial realizaba tareas preventivas en el sector rural, los efectivos observaron que desde la misma vivienda allanada salía una camioneta Toyota Hilux blanca con características coincidentes con un vehículo buscado por la Policía de Neuquén en el marco de la investigación por amenazas.

La reacción fue inmediata. Los agentes interceptaron el rodado a pocos metros del lugar y procedieron a identificar al conductor. Al verificar sus datos, confirmaron que se trataba de un hombre mayor de edad con pedido de captura vigente emitido por la Justicia neuquina.

Tras dar aviso a la Comisaría 13° de San Patricio del Chañar, los policías realizaron una requisa urgente del vehículo en presencia de testigos para garantizar la legalidad del procedimiento. Finalmente, se concretó la detención formal del sospechoso y el secuestro de la camioneta, considerada un elemento relevante dentro de la causa.

El operativo conjunto permitió cerrar el círculo de una investigación que cruzó jurisdicciones provinciales y que ahora suma además una investigación federal por presunta tenencia de droga.