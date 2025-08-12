Cipolletti avanza con la demolición de aguantaderos: nuevo operativo en barrio Brentana

En el contexto del plan de reordenamiento urbano y prevención del delito, el municipio de Cipolletti llevó adelante este martes la demolición de una vivienda en el barrio Brentana que era utilizada como aguantadero. La propiedad, ubicada sobre calle José Hernández al 700, presentaba riesgo estructural, acumulaba elementos robados y era frecuentada por personas vinculadas a hechos delictivos. El operativo fue coordinado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Dirección de Protección Civil, con acompañamiento de la Policía de Río Negro y maquinaria vial para la limpieza posterior.

El intendente Rodrigo Buteler supervisó el procedimiento y destacó la importancia de estas acciones para recuperar la tranquilidad en los barrios: “Había muchas denuncias de vecinos por robos en ese aguantadero. Con el acompañamiento de la Policía estamos resolviendo un gran problema que tenía Brentana. Lo importante es que le estamos devolviendo la seguridad a la comunidad”. Según explicó, el municipio contactó previamente a los propietarios del inmueble, quienes asumieron la responsabilidad de la demolición. “Después les devolvemos la propiedad y tienen la obligación de cercarla y ponerla en condiciones para evitar nuevos hechos delictivos”, agregó.

El intendente Rodrigo Buteler participó de la demolición del aguantadero

La intervención forma parte de una estrategia integral que busca eliminar focos de inseguridad y promover el orden urbano. Desde el municipio se remarcó que los vecinos pueden realizar denuncias anónimas sobre aguantaderos a través de la Fiscalía, la Central de Emergencias al 109, la Central de Atención al Ciudadano al 147, o acercándose directamente a la sede municipal. También se habilitaron canales específicos para denunciar la venta de drogas: el 0800-333-4124 y el sitio oficial seguridad.rionegro.gov.ar.

Los operativos de demolición continuarán en distintos sectores de la ciudad, en función de las denuncias vecinales y el relevamiento de inmuebles en estado de abandono. El objetivo principal es brindar mayor seguridad, prevenir delitos y mejorar la calidad de vida en los barrios. Desde el Ejecutivo local se reiteró el compromiso de avanzar con acciones concretas que respondan a las demandas ciudadanas y fortalezcan el orden público.