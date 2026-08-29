El consultor político argentino Fernando Cerimedo recibió este sábado una segunda prisión preventiva en Bolivia, esta vez en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dictada por el juez Douglas Borda, quien ordenó su detención por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz.

La resolución se conoció tras una audiencia virtual en la que Cerimedo participó desde la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde permanece alojado por otra causa judicial. Durante su exposición, aseguró que no tiene intención de escapar y pidió que el proceso avance hasta su resolución.

"Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida", expresó el imputado ante el magistrado. Además, sostuvo que permanece detenido por hechos que, según su versión, no ocurrieron.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito

La nueva medida cautelar se relaciona con una causa en la que la Fiscalía boliviana investiga el origen y la evolución patrimonial del consultor. En ese expediente, Cerimedo declaró recientemente ante la Justicia y aseguró que sus ingresos provienen de actividades legales vinculadas a empresas de comunicación y marketing digital.

Según trascendió, durante una declaración informativa optó por no responder más de 200 preguntas formuladas por los investigadores. Sin embargo, afirmó que durante 2025 percibió ingresos cercanos al millón de dólares mensuales a través de compañías radicadas fuera de Bolivia.

También señaló que en 2026 mantuvo niveles de facturación similares y reiteró que los fondos investigados tienen origen lícito. En ese contexto, ratificó además su vínculo profesional con el dirigente político boliviano Rodrigo Paz.

La otra causa: presunta tentativa de femicidio

La situación judicial de Cerimedo ya estaba complicada por una causa paralela en la que se lo investiga por la presunta tentativa de femicidio de su pareja, Nadia Beller.

En ese expediente, un juez de Santa Cruz de la Sierra había ordenado previamente su prisión preventiva tras una extensa audiencia cautelar. Durante ese proceso, el magistrado Wilson Espada rechazó los planteos presentados por la defensa y autorizó la incorporación de información extraída del teléfono celular del acusado como parte de la investigación.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas en ambas causas mientras el consultor permanece detenido y a disposición de la Justicia boliviana.

Situación procesal y próximos pasos

Con esta nueva resolución, Cerimedo queda alcanzado por dos medidas cautelares de prisión preventiva en expedientes distintos. Las investigaciones continúan en etapa preliminar y la Justicia boliviana deberá determinar en los próximos meses si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal y un eventual juicio.