Un violento choque entre dos motos en un camino rural que une Villa Regina con Godoy dejó a un hombre de 51 años internado con heridas de diversa gravedad y derivó en una investigación judicial. Cuando la Policía llegó al lugar encontró únicamente al motociclista herido sobre la calle Río Negro, mientras que la otra conductora ya no estaba. Minutos después fue localizada en una chacra cercana y la Fiscalía ordenó el secuestro de ambos vehículos.

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 20, en un sector rural ubicado en el límite entre Regina y Godoy. Tras un llamado de alerta, efectivos de la Subcomisaría 65° se dirigieron de inmediato al lugar para asistir a los involucrados y reconstruir lo sucedido.

Al arribar, los policías encontraron a un hombre de 51 años, de Regina, tendido sobre el camino junto a una moto Corven. Presentaba fuertes dolores en una de sus piernas y también en la zona cervical, por lo que el personal de salud decidió trasladarlo de urgencia a la Clínica Central de Regina. Debido a la magnitud de las lesiones, quedó internado en observación mientras los médicos evaluaban su evolución.

Sin embargo, había un detalle que llamó la atención de los investigadores desde el primer momento: la otra moto involucrada en el impacto ya no se encontraba en el lugar cuando arribó la Policía. Esa circunstancia motivó un rápido trabajo de búsqueda para identificar a la segunda protagonista del accidente.

Con los primeros datos obtenidos durante las actuaciones, los efectivos lograron ubicar a la otra motociclista a unos 150 metros del sitio del choque, dentro de una chacra de la zona. Se trata de una joven de 24 años, residente del sector rural, quien conducía una Corven Mirage 110cc. de color gris.

A partir de esa localización, la Fiscalía de Villa Regina tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de una causa por lesiones en accidente de tránsito. Además, ordenó el secuestro de las dos motos para que sean sometidas a las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar cómo se produjo la colisión y establecer las responsabilidades de cada uno de los conductores.

Mientras tanto, la investigación continúa y los peritos intentarán reconstruir la mecánica del impacto. Las próximas diligencias, junto con los resultados de las pericias y los testimonios que se incorporen al expediente, serán determinantes para esclarecer un siniestro que terminó con un hombre hospitalizado y una causa judicial en pleno avance.