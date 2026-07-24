La violencia volvió a repetirse en una vivienda de Choele Choel y esta vez terminó con el acusado tras las rejas. Un hombre fue imputado por haber golpeado a su pareja en dos oportunidades y, además, por desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer. Ante la gravedad y la reiteración de los hechos, la Justicia dispuso que permanezca en prisión preventiva durante tres meses.

La historia comenzó en la madrugada del 7 de diciembre de 2025. Según la acusación de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, en medio de una discusión el hombre tomó a la mujer del brazo y le dio un fuerte golpe de puño en el rostro. El ataque le provocó un corte en el labio y dio origen a una causa penal por violencia de género.

Tras ese episodio, la Justicia le impuso medidas cautelares que el acusado cumplió durante un tiempo. Sin embargo, con el paso de los meses la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo y el ciclo de violencia se repitió. De acuerdo con la investigación, durante la madrugada de este jueves una nueva discusión, motivada por celos, volvió a terminar de la peor manera. La Fiscalía sostuvo que el hombre agredió físicamente a la mujer y le provocó nuevas lesiones, incumpliendo además la prohibición judicial que le impedía acercarse a ella.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Marisa Morandi respaldó la acusación con la denuncia de la víctima, certificados médicos que acreditan las lesiones, actuaciones policiales, testimonios y la documentación del expediente tramitado ante el Juzgado de Familia. También presentó la constancia de que el acusado había sido notificado de las restricciones que terminó violando.

La defensa, por su parte, aseguró que el imputado también sufrió heridas durante el último episodio y adelantó que buscará incorporar una denuncia sobre esos hechos al expediente. No obstante, la jueza de Garantías Lorena Chávez consideró que existían elementos suficientes para formular cargos por lesiones leves doblemente agravadas y también por el delito de desobediencia a una orden judicial.

Como consecuencia, ordenó la prisión preventiva por tres meses mientras avanza la investigación y se realizan nuevas pericias. Paralelamente, la Oficina de Atención a la Víctima de Choele Choel acompaña a la mujer con el objetivo de ayudarla a salir del ciclo de violencia en el que, según la investigación, permanecía inmersa.