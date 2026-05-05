Una nueva mañana complicada en uno de los accesos más transitados de Neuquén. Un choque en cadena entre tres vehículos volvió a poner en el centro de la escena a la exRuta 7, justo en un tramo que ya había sido escenario de un hecho fatal semanas atrás.

El siniestro ocurrió en la mano que va de Neuquén a Centenario, a la altura del puente de acceso al barrio Copol, y generó demoras desde temprano en plena hora pico.

Tres autos involucrados y un punto que se repite

Según informó el periodista Juan Pablo Andréz, en el móvil de la AM550 durante el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, el choque involucró a una Volkswagen T-Cross, un Citroën C3 y un Peugeot 208.

El impacto dejó como vehículo más dañado al C3, que sufrió la rotura total de su parte frontal. A pesar de la violencia del choque, no se registraron heridos de gravedad.

El dato que vuelve a encender alarmas es el lugar: el mismo sector donde semanas atrás murió un motociclista en otro siniestro.

Hora pico, fila interminable y bocinazos

El tránsito se vio afectado de inmediato. Con miles de vehículos intentando circular hacia Centenario, la acumulación fue inevitable.

“Hay mucho tránsito acumulado en el sector”, describió Andréz en el móvil de la AM550. La escena se repitió con autos detenidos, largas filas y conductores obligados a avanzar a paso mínimo.

Tras el siniestro se formaron largas filas y hay demoras en el sector. Fotos: Prima Multimedios

Un tramo donde la velocidad juega en contra

Quienes transitan habitualmente por la zona conocen el punto crítico: después del acceso a Copol, la velocidad de los vehículos aumenta de manera marcada.

Ese cambio brusco en la circulación, sumado al volumen de tránsito, vuelve al sector especialmente sensible ante cualquier incidente.

Retiro rápido y tránsito que empieza a moverse

La intervención policial permitió liberar la calzada en poco tiempo. Los vehículos fueron retirados alrededor de las 8:15, lo que empezó a destrabar la circulación.

“La Policía trabajó muy rápido y empezó a moverse más fluido el tránsito”, señaló el cronista en “La mañana es de LA PRIMERA”.

Con el correr de los minutos, la fila comenzó a avanzar, aunque todavía se registran demoras importantes en la zona.

Qué esperar en las próximas horas

Si bien el tránsito comienza a normalizarse, el impacto del choque todavía se siente. La cantidad de vehículos acumulados hace que la circulación siga siendo lenta.

La mejora del clima, con el cese de la lluvia y la aparición del sol, podría ayudar a ordenar el flujo vehicular. Aun así, quienes deban circular por la exRuta 7 deberán armarse de paciencia: la mañana ya quedó marcada por otro episodio en un tramo que vuelve a quedar bajo la lupa.