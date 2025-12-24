Un siniestro vial encendió las alarmas este jueves por la mañana en la Autovía Norte, en uno de los ingresos a la ciudad de Plottier, donde una camioneta terminó volcada tras chocar contra un montículo de tierra. Dos personas fueron trasladadas al hospital, lo que generó preocupación por su estado de salud y renovó los cuestionamientos sobre la seguridad vial en ese sector.

El hecho ocurrió unos 15 minutos antes de las 10, a metros de la bajada de Capex, en un tramo muy transitado de la autovía.

Cómo fue el choque y el vuelco

Según la información brindada desde el móvil de AM550, el vehículo involucrado es una Renault Kangoo que circulaba en sentido Neuquén - Plottier.

El conductor, un hombre, sufrió la pinchadura de una cubierta, lo que provocó que mordiera la banquina derecha. En ese momento perdió el control, volvió a subir a la calzada y se desvió hacia la faja separadora de los carriles.

Allí, la Kangoo impactó contra un montículo de tierra, lo que desencadenó el vuelco del vehículo.

Trasladados al hospital de Plottier

En la camioneta viajaban dos ocupantes, un hombre y una mujer. Ambos fueron trasladados conscientes al hospital de Plottier para su evaluación médica.

De acuerdo a la información oficial, los dos se encontraban en buen estado de salud, aunque el traslado generó inquietud entre quienes circulaban por la zona y presenciaron el operativo.

Tránsito reducido y presencia policial

Tras el siniestro, personal policial trabajó en el lugar para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

La mano de la Autovía Norte que va desde esa localidad hacia Neuquén permanece habilitada, pero solo con un carril, lo que obliga a extremar la precaución al transitar por el sector.

Alerta por la seguridad vial

El vuelco vuelve a poner el foco en los riesgos constantes sobre la Autovía Norte, un corredor donde los siniestros se repiten y generan preocupación e indignación entre automovilistas.

Mientras se investigan las circunstancias del hecho, se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con máxima precaución en la zona.