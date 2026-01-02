Un grave accidente vial se registró este jueves por la tarde en la Ruta 108 en el camino que une la ciudad de San Martín de los Andes con Quila Quina, cuando una camioneta tipo pick up cayó desde la calzada hacia un sector de barranco.

Por motivos que aún son materia de investigación, el rodado perdió el control y desbarrancó dando varios vuelcos, lo que generó un inmediato despliegue de los servicios de emergencia en el lugar.

Personal de Bomberos arribó rápidamente y trabajó en las tareas de rescate y salvataje de los ocupantes del vehículo, en un sector de difícil acceso. Posteriormente, dos personas fueron asistidas por el SIEN y trasladadas en ambulancia al hospital Ramón Carrillo de San Martin de los Andes, donde quedaron bajo observación médica.

En el operativo intervinieron además efectivos de la Policía de Neuquén, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y Parques Nacionales, quienes colaboraron en la seguridad de la zona y en la asistencia de las personas involucradas, a quienes debieron extraer del vehículo.

Una cuadrilla integrada por cinco rescatistas y guardaparques nacionales de la zona sur trabajaron en la seguridad del sector donde se encontraba el vehículo, verificando que no se produjera derrame de combustible que pudiera contaminar el arroyo cercano.

Hasta el momento, no se difundió el parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas trasladadas, mientras continúan las actuaciones para determinar las causas del siniestro.