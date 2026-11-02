Un ciclista de 29 años murió este domingo por la noche en Allen después de ser embestido por un Ford Kuga cuando circulaba por la Ruta Provincial 65, en inmediaciones del cruce de Guerrico. El conductor de la camioneta, de 51 años, realizó una maniobra de adelantamiento por el carril contrario cuando impactó contra la bicicleta. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Allen, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 20:50, en el tramo comprendido entre la curva de Verani y la camino rural 4. La noche del domingo terminó de la peor manera para el joven ciclista, que quedó tendido sobre la cinta asfáltica después del violento impacto.

De acuerdo con las primeras informaciones recogidas, el conductor del Ford Kuga circulaba por la ruta cuando inició una maniobra de sobrepaso utilizando el carril contrario. Fue en esas circunstancias cuando terminó embistiendo al ciclista. El impacto se produjo sobre el lateral izquierdo de la bicicleta.

A partir de allí, la situación fue desesperante. El joven sufrió heridas de extrema gravedad y necesitó asistencia médica urgente. Una ambulancia lo trasladó hasta el hospital de Allen, donde los profesionales intentaron atenderlo, pero el cuadro desesperante resultó irreversible.

Poco después de las 21:40 se confirmó su muerte. Tenía 29 años y regresaba a Allen.

Mientras tanto, en el lugar trabajaron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen y personal del Gabinete de Criminalística. Los peritos realizaron las tareas correspondientes para reconstruir la mecánica del impacto y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.