La causa por los incidentes ocurridos frente al edificio municipal de Chos Malal sigue generando impacto político y judicial. Este jueves, tres trabajadores municipales fueron formalmente imputados por los daños ocasionados en dependencias comunales durante una protesta sindical realizada semanas atrás frente al municipio.

Pero en las últimas horas, la investigación sumó un elemento que amplificó la repercusión pública del caso: una de las mujeres acusadas mantiene un vínculo directo con otra causa judicial de alto perfil vinculada al narcotráfico en la ciudad.

Se trata de Marcela Manríquez, quien fue imputada junto a otros dos empleados municipales por los hechos ocurridos frente a la Secretaría de Economía y Recursos Públicos. La mujer es madre de dos jóvenes acusados recientemente por presunta comercialización de cocaína en el norte neuquino.

Cómo fue el episodio frente al municipio

Según la teoría presentada por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén, los hechos investigados ocurrieron durante una manifestación gremial desarrollada frente al edificio comunal. De acuerdo con la acusación, entre las 5:27 y las 9 de la mañana los imputados habrían utilizado neumáticos incendiados y un tambor metálico con fuego para generar daños en uno de los accesos al municipio.

La fiscalía sostiene que una de las mujeres inició el foco ígneo utilizando cartones, papeles y cubiertas, mientras que posteriormente otra imputada habría empujado el tambor encendido hacia el sector de Rentas y Recaudaciones. Siempre según la hipótesis fiscal, el tercer acusado habría ordenado acercar aún más el recipiente en llamas y luego lo empujó personalmente contra el ingreso principal.

Como consecuencia del incendio y el humo, el edificio sufrió manchas de hollín y daños visibles sobre parte de la fachada institucional y cartelería oficial.

La investigación busca determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer responsabilidades penales por los daños ocasionados durante la protesta.

El vínculo con una causa narco que sacudió a Chos Malal

El dato que provocó mayor repercusión en las últimas horas es que Marcela Manríquez es madre de Juan Gabriel Hidalgo y Lautaro Lihuen Hidalgo, dos hombres que fueron imputados el pasado 2 de abril en una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

La investigación narcocriminal se inició tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Uriburu de Chos Malal, ubicada sobre calle Albert.

Durante el operativo, la policía y la fiscalía secuestraron cocaína fraccionada, elementos utilizados presuntamente para el corte y distribución de droga, además de dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Según detalló el Ministerio Público Fiscal durante aquella audiencia, se encontraron aproximadamente 141 gramos de clorhidrato de cocaína, entre sustancia compactada y envoltorios listos para su comercialización, equivalentes a unas 300 dosis.

Además, se incautaron una balanza de precisión, pastillas presuntamente utilizadas para el rebaje de la droga, tres terminales de pago electrónico y dinero en pesos argentinos y chilenos.

La fiscalía acusó a ambos hombres por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Qué resolvió la Justicia

Durante la audiencia por la causa narco, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían solicitado prisión preventiva domiciliaria para ambos acusados, argumentando la gravedad de la investigación y la falta de cupos en unidades de detención. Sin embargo, el juez de garantías Lisandro Borgonovo rechazó ese pedido y resolvió imponer medidas alternativas.

Entre ellas la prohibición de salir de Chos Malal, la obligación de presentarse diariamente en sede policial, embargo e inhibición de bienes.

La conexión familiar entre una de las imputadas por los daños al municipio y los acusados en la causa narco generó fuerte repercusión en la comunidad de Chos Malal, donde ambos expedientes judiciales se convirtieron en temas de alto impacto público.

Mientras tanto, la fiscalía continúa avanzando con las investigaciones por separado para determinar las responsabilidades penales en ambos casos.