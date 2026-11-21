El Ministerio de Seguridad de Río Negro confirmó que el hombre desaparecido en el canal principal de riego de Cinco Saltos es Javier Luis Tomás Ríos. Se trata de un transportista oriundo de Entre Ríos que habría caído accidentalmente al cauce a la altura del Parque Industrial. El episodio movilizó un despliegue de emergencia que se extendió hacia zonas rurales de Cipolletti y Fernández Oro.

Un transeúnte dio el alerta inicial al notar que el conductor pedía ayuda desde el agua con los brazos en alto. Dos bomberos voluntarios de Cinco Saltos acudieron de inmediato y uno se arrojó al curso de agua, pero la correntada impidió alcanzarlo. Tras perderlo de vista, las fuerzas desplegaron kayaks, un dron y patrullajes a pie desde el sector de juegos infantiles hacia el predio industrial y la usina.

Los indicios apuntan a una caída accidental

Empleados de una empresa del parque industrial y vecinos advirtieron luego la presencia de un camión Mercedes-Benz con la puerta abierta y una garrafa en el exterior. A unos cincuenta metros, sobre una rampa de cemento hacia el canal, los agentes encontraron trapos, un cepillo manual y salpicaduras recientes, mientras la trompa del vehículo lucía recién lavada. El relato de un operario de la zona respaldó la presunción de que el chofer limpiaba su unidad mientras esperaba para cargar mercadería antes de resbalar.

Efectivos de la Policía de Río Negro y de la Brigada Rural trabajan por tierra y agua para localizar al transportista. Como refuerzo operativo, los equipos incorporaron un dispositivo sumergible destinado a inspeccionar el lecho del canal.

Las lluvias amenazan con frenar el operativo

El mal tiempo previsto para la jornada podría alterar el cronograma de búsqueda en el Alto Valle. Ante el riesgo de precipitaciones abundantes, las autoridades evalúan suspender de forma preventiva los trabajos acuáticos para resguardar la integridad de quienes participan del rastrillaje.