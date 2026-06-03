Un hombre de 49 años que viajaba desde Neuquén hacia San Antonio Oeste protagonizó un espectacular vuelco sobre la Ruta Nacional 22, entre Darwin y Belisle. El conductor perdió el control de su Toyota Hilux por motivos que todavía son materia de investigación, terminó fuera de la calzada y debió ser trasladado a un centro de salud por los golpes suridos.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:20 a la altura del kilómetro 1019. En ese momento, la camioneta avanzaba rumbo al este en dirección a San Antonio Oeste cuando, de manera repentina, algo salió mal. Según las primeras averiguaciones realizadas por el personal de Seguridad Vial de Choele Choel, el vehículo se desvió de su trayectoria y comenzó una peligrosa maniobra fuera de control.

Como consecuencia de esa situación, la Toyota Hilux atravesó hacia la subbanquina del carril contrario. Fueron segundos dramáticos en una de las rutas más transitadas de Río Negro. La camioneta terminó volcando, aunque afortunadamente finalizó su recorrido apoyada nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Sin embargo, pese a la violencia del episodio, el conductor logró salir del habitáculo por sus propios medios. Esa circunstancia evitó que la situación tuviera consecuencias aún más graves. Cuando llegaron los equipos de emergencia, el hombre ya se encontraba fuera del vehículo esperando asistencia.

Mientras tanto, personal de salud de Belisle realizó las primeras evaluaciones en el lugar del hecho. Los profesionales determinaron que era necesario trasladarlo al hospital de Choele Choel para practicarle estudios y exámenes de mayor complejidad, con el objetivo de descartar lesiones internas derivadas del vuelco.

Por otra parte, los efectivos que trabajaron en la emergencia iniciaron las actuaciones correspondientes para intentar establecer qué provocó la pérdida de control de la camioneta. Hasta el momento no se informó si existieron factores mecánicos, condiciones de la calzada o alguna otra circunstancia que haya desencadenado el accidente.