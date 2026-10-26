El intento de escapar por el ventiluz del baño no le alcanzó a un delincuente de 22 años para evitar que lo retuvieran en una vivienda de Cipolletti. El propietario lo encontró en pleno robo y lo redujo en el patio lateral del inmueble, hasta que llegó la Policía. Pocos minutos después fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Todo pasó alrededor de las 9:25, cuando efectivos de la Comisaría 45° fueron alertados por un intento de robo. Al llegar a la esquina de Chimpay y Naciones Unidas, encontraron al joven retenido por el dueño de casa, en una escena que dejó al sospechoso sin posibilidad de continuar con la fuga.

El ladrón, que se encontraba dentro de la vivienda, intentó salir por el ventiluz del baño. Por ahora, no se precisó cómo había ingresado a la propiedad ni si alcanzó a llevarse algún objeto. Esos detalles deberán establecerse durante la investigación.

Después de las primeras actuaciones, los efectivos trasladaron al joven a la dependencia policial y quedó detenido por disposición de la fiscalía de turno.

La investigación también puso el foco en las pruebas que puedan reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda. Personal del Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes, mientras que la Brigada de Investigaciones secuestró registros fílmicos del domicilio.