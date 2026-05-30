Una rápida intervención del personal del Establecimiento de Ejecución Penal V de Cipolletti permitió frustrar el ingreso de distintos elementos al interior de la unidad carcelaria durante la madrugada de este sábado. Cerca de las 3 de la mañana, un agente que realizaba tareas de vigilancia en uno de los puestos de control detectó a una persona merodeando a 50 metros del perímetro externo del penal.

Según se informó, al advertir la presencia del efectivo, el individuo desoyó la voz de alto y arrojó un paquete que logró superar el cerco de seguridad antes de darse a la fuga. De inmediato se activó el protocolo de prevención y seguridad previsto para este tipo de situaciones. Mientras el sospechoso escapaba aprovechando la oscuridad, los agentes aseguraron el sector y comenzaron la búsqueda del envoltorio dentro del predio.

Qué encontraron dentro del paquete

Pocos minutos después, el paquete fue localizado detrás del pabellón C. La inspección se realizó bajo medidas de resguardo y con registro audiovisual del procedimiento. De acuerdo con el informe oficial, el envoltorio estaba confeccionado con una media gris y contenía tres papelillos, dos bolsas con una sustancia en polvo de color blanco, productos alimenticios —entre ellos chocolate, alfajor y café— y un sobre con tres chips de telefonía móvil.

La presencia de los dispositivos de comunicación y de la sustancia hallada motivó la inmediata intervención de las autoridades judiciales.

El contenido del "paquetito" arrojado al interior de la cárcel de Cipolletti durante esta madrugada

Intervención de la Justicia Federal y pericias

Tras ser notificada de lo ocurrido, la Justicia Federal dispuso el secuestro de todos los elementos encontrados y ordenó la realización de un narcotest sobre el polvo blanco.

El análisis preliminar arrojó resultado negativo para cocaína. Sin embargo, la sustancia quedó bajo custodia para la realización de estudios complementarios que permitan determinar su composición.

Por el momento no se informó sobre personas detenidas en relación con el hecho y la investigación continúa para intentar identificar al individuo que lanzó el paquete desde el exterior del establecimiento.

La importancia de los controles penitenciarios

Desde el Servicio Penitenciario Provincial destacaron que la detección fue posible gracias a la vigilancia permanente y a la rápida activación de los protocolos de seguridad.

El procedimiento evitó que los elementos llegaran a manos de personas alojadas en la unidad y volvió a poner en evidencia la relevancia de los controles preventivos que se realizan de manera constante en el penal cipoleño para preservar el orden y la seguridad interna.