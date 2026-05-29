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Collon curá y galarza

Circulaba en bicicleta, se cayó y fue trasladada al hospital Heller de Neuquén

Una ambulancia del SIEN y un móvil policial acudieron a ese zona del barrio Huiliches para asistir a la mujer.

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Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 29 de mayo de 2026 a las 17:32
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Una ambulancia del SIEN y un móvil de la Policía asistieron a la mujer en Galarza y Collon Curá

Una mujer que circulaba en bicicleta se cayó en la intersección de las calles Galarza y Collon Curá, en el barrio Huiliches de la ciudad de Neuquén. A raíz de la situación, los vecinos dieron aviso a la Comisaría 21.

Minutos después un móvil de la Policía de la provincia de Neuquén y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se acercaron para asistir a la mujer. Se desconoce su identidad.

Fuentes policiales indicaron a Mejor Informado que la mujer debió ser trasladada al hospital Dr. Horacio Heller de esta ciudad. 

Noticia en desarrollo.-

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