Una mujer que circulaba en bicicleta se cayó en la intersección de las calles Galarza y Collon Curá, en el barrio Huiliches de la ciudad de Neuquén. A raíz de la situación, los vecinos dieron aviso a la Comisaría 21.

Minutos después un móvil de la Policía de la provincia de Neuquén y una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se acercaron para asistir a la mujer. Se desconoce su identidad.

Fuentes policiales indicaron a Mejor Informado que la mujer debió ser trasladada al hospital Dr. Horacio Heller de esta ciudad.

Noticia en desarrollo.-