En la madrugada de este lunes, un intento de robo fue frustrado en una obra en construcción ubicada en el barrio Huiliches. Según informó la policía, el hecho ocurrió cuando un sujeto ingresó al predio con aparentes intenciones delictivas, pero fue sorprendido por el sereno del lugar y se dio a la fuga sin lograr sustraer ningún objeto.

El sereno, que se encontraba trabajando en la obra, alertó a los efectivos tras el ingreso del individuo, quien había escalado el portón del predio para ingresar al lugar. Al ser sorprendido, el ladrón abandonó rápidamente el sitio, dejando atrás una mochila con objetos de valor.

Entre los elementos encontrados en la mochila, se hallaron una amoladora y un teléfono celular en mal estado. Los agentes de la Comisaría 21 del barrio Melipal procedieron al secuestro preventivo de los objetos.

Minutos después, gracias a un aviso vecinal y como parte de un patrullaje preventivo, el personal policial logró localizar a un individuo con características similares a las del sospechoso en las inmediaciones de Moritán y Ortega y Gasset.

Tras realizar un operativo de búsqueda, los efectivos lograron la demora del individuo, quien fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.