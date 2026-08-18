Claudio Barrelier, el acusado por el femicidio de Agostina Vega, quedó más complicado por una denuncia de 2025

Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, volvió a quedar en el centro de la investigación judicial luego de declarar este martes por una denuncia presentada en su contra en mayo de 2025, un año antes del asesinato de la adolescente de 14 años.

El hombre se presentó ante el fiscal Raúl Garzón en el marco de esa causa y negó las acusaciones. Sin embargo, después de incorporar nuevas medidas de prueba, la Fiscalía decidió agravar la imputación en su contra.

Barrelier quedó imputado en esta investigación por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa. La nueva acusación se suma a la que ya enfrenta por el femicidio de Agostina Vega.

La causa se inició a partir de la denuncia de una joven realizada en mayo del año pasado. En aquel momento, el expediente ya había señalado a Barrelier, pero durante los meses posteriores la investigación incorporó nuevos elementos que llevaron al fiscal a modificar el alcance de la imputación.

El acusado fue citado a declarar y negó los hechos que se le atribuyen. Ahora la Justicia deberá avanzar con el análisis de las pruebas reunidas para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.

La nueva acusación adquiere especial relevancia porque la denuncia es anterior al crimen de Agostina Vega. La adolescente desapareció el 23 de mayo de 2026 después de ingresar a la vivienda de Barrelier, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Días después, su cuerpo fue encontrado en un descampado.

Por ese crimen, Barrelier es el principal acusado y permanece detenido. La investigación por el femicidio también avanzó sobre otras personas que podrían haber participado en los hechos posteriores al asesinato o haber colaborado con el acusado.

La incorporación de esta nueva imputación vuelve a poner bajo análisis el comportamiento previo de Barrelier y los antecedentes que ya existían antes del crimen de Agostina. Mientras tanto, Barrelier continuará detenido por la causa que investiga el femicidio de la adolescente y deberá afrontar también la nueva acusación derivada de la denuncia de 2025.