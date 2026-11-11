Un depósito de una firma de origen mendocino terminó clausurado en Cipolletti después de que un operativo municipal y policial detectara unas 10 toneladas de materiales no ferrosos, entre ellos cobre de alta tensión, cables quemados, aluminio y griferías. El establecimiento funcionaba sin habilitación comercial y, durante la inspección, no se habría podido acreditar la procedencia de los elementos almacenados. El procedimiento incluyó el secuestro de 24 bolsones, multas millonarias y la intervención judicial.

El operativo se realizó en un predio ubicado sobre calle Estado de Israel, en el sector cercano a la Ruta 22. Hasta allí llegaron inspectores de la Dirección de Comercio y Fiscalización Municipal, acompañados por efectivos del Destacamento 114° de Manzanar. Lo que encontraron dentro del establecimiento abrió una serie de interrogantes sobre la actividad que desarrollaba la empresa y, fundamentalmente, sobre el origen de semejante cantidad de materiales.

El lugar funcionaba bajo el nombre HIMAN y estaba vinculado formalmente con el rubro de venta de materiales de construcción. Sin embargo, durante la inspección aparecieron importantes cantidades de metales no ferrosos, balanzas y distintos elementos que llamaron la atención de los fiscalizadores. Entre ellos había cobre utilizado en instalaciones de alta tensión, cables quemados, aluminio y griferías. Todo estaba distribuido en 24 bolsones que, en conjunto, alcanzaban un peso aproximado de 10.000 kilos.

Pero el volumen no fue la única irregularidad detectada. El establecimiento carecía de habilitación comercial y tampoco pudo acreditar durante el procedimiento la procedencia de los materiales almacenados. Esa situación derivó en la clausura preventiva del depósito y en la aplicación de sanciones económicas de importante magnitud.

El caso adquiere otra dimensión por la presencia de cobre y cables de alta tensión. Se trata de materiales que tienen un valor comercial significativo y cuya comercialización está alcanzada por controles específicos. En Río Negro, la Ley 5669 establece obligaciones para quienes se dedican al acopio y la comercialización de metales no ferrosos, entre ellas la inscripción registral y la documentación que permita respaldar el origen y destino de los productos.

Por otra parte, los materiales fueron retirados mediante camiones municipales y quedaron bajo custodia policial. Mientras tanto, la fiscalización municipal también habría alcanzado a otros establecimientos del rubro: se mencionaron más de 20 comercios inspeccionados en Cipolletti, en una serie de controles destinados a verificar las condiciones de funcionamiento y la legalidad de la actividad.