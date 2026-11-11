Federico "Fred" Machado, el empresario que construyó una imagen de magnate entre Viedma, Estados Unidos y los negocios aeronáuticos, fue condenado a seis años de prisión en Texas por lavado de activos y fraude electrónico. Su historia, que tuvo proyectos millonarios en la costa rionegrina y vínculos con dirigentes políticos, llegó a una instancia decisiva, aunque todavía deja interrogantes sobre cuánto tiempo permanecerá detenido y qué otras derivaciones tendrá el escándalo en Argentina.

Para entender cómo terminó frente a un juez estadounidense hay que retroceder hasta abril de 2021. El 16 de ese mes, Machado fue detenido en el aeropuerto de Neuquén cuando intentaba continuar con sus movimientos habituales. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional impulsado por Estados Unidos, donde lo investigaban por una trama de operaciones financieras irregulares, fraude y presuntos vínculos con el narcotráfico. Aquella detención fue el comienzo de un largo recorrido judicial que también tuvo a Río Negro como protagonista.

Sin embargo, el empresario no terminó inmediatamente en una cárcel. Después de su detención obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y se instaló en una propiedad sobre la Ruta Provincial 1, en las afueras de Viedma, camino a El Cóndor. .

Durante más de cuatro años permaneció allí mientras se discutía su extradición. En ese tiempo, su nombre siguió apareciendo asociado a negocios, inversiones y relaciones empresariales que habían despertado interés en distintos puntos de la provincia. Las iniciativas vinculadas con Las Grutas, el proyecto de un astillero en San Antonio Este y las conexiones con las arenas de Vaca Muerta en la Línea Sur, formaron parte de una historia que Mejor Informado siguió de cerca.

Pero el escenario cambió definitivamente en octubre de 2025. Después de que la Corte Suprema dejara firme la extradición, el 7 de octubre la Policía Federal concretó el procedimiento en la chacra de Viedma donde Machado cumplía prisión domiciliaria.

El empresario fue detenido y trasladado a una dependencia federal, en un operativo que puso fin a una prolongada espera judicial. Un mes después, en noviembre, fue extraditado a Estados Unidos. El hombre que durante años había construido una vida entre los negocios aeronáuticos y las inversiones quedó finalmente a disposición de los tribunales que reclamaban su presencia.

La caída del "Profe" Espert

En paralelo, su nombre había quedado atrapado en uno de los escándalos políticos más explosivos de los últimos años. La relación con José Luis Espert, los vuelos realizados en aeronaves vinculadas a Machado y la transferencia de 200.000 dólares que recibió el dirigente libertario pusieron el caso en el centro de la escena nacional.

"El Profe", cómo lo llamaba el presidente Javier Milei, sostuvo que el dinero correspondía a un anticipo por un contrato de consultoría relacionado con un proyecto minero en Guatemala. La explicación quedó bajo investigación judicial en Argentina, donde se avanzó sobre el origen de los fondos y la posible existencia de maniobras de lavado. La condena estadounidense de Machado no determina por sí misma la responsabilidad de Espert, pero vuelve a poner aquella transferencia bajo una lupa incómoda.

También tuvo un paralelismo en la política rionegrina. La diputada libertaria Lorena Villaverde tuvo que explicar su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de Machado. Fue también la puerta de entrada para que saliera a la luz el pasado oscuro de la empresaria cipoleña en Estados Unidos. Finalmente derivó en que no pudiera asumir como senadora y debió quedarse en la Cámara baja.

También el sacudón llegó al gobierno provincial. Alberto Weretilneck debió explicar por qué se reunió con Machado y cómo Ciccarelli, un empleado público, logró adjudicaciones mineras en la provincia. Y cómo se quedó con licitaciones para la extraxión de arenas en la Línea Sur, destinadas para Vaca Muerta. También intentó quedarse con una mina de oro en Andacollo en Neuquén a través de su primo.

La sentencia en Estados Unidos

Ahora bien, la sentencia de Texas tiene un detalle que puede cambiar sustancialmente el futuro del empresario. Machado reconoció su responsabilidad en dos delitos: conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte del acuerdo, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional, que inicialmente representaba una amenaza penal mucho más grave. El juez le impuso 72 meses por cada delito, pero dispuso que las penas se cumplan simultáneamente. Por eso recibió seis años de prisión y no doce, además de tres años de libertad supervisada. No fue condenado por narcotráfico en este proceso.

Y ahí aparece la pregunta que puede convertir esta condena en una sorpresa: ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar Machado en prisión? Desde su detención en abril de 2021 hasta su extradición en noviembre de 2025 acumuló aproximadamente cuatro años y medio bajo custodia argentina. Si la Justicia estadounidense reconoce ese período para el cómputo de la pena, podría quedar en condiciones de recuperar la libertad mucho antes de lo que sugieren los seis años anunciados. Por ahora, no existe una confirmación definitiva de esa fecha. Tampoco está resuelto cómo cumplirá los tres años de libertad supervisada. La condena cerró una parte de la historia, pero dejó abiertas otras preguntas.

La historia de Fred Machado es mucho más que la caída de un empresario investigado en Estados Unidos. Es también el recorrido de un hombre que tuvo presencia en la política Argentina y tuvo intentos en Río Negro, que promovió proyectos millonarios, cultivó relaciones empresariales y dirigentes y terminó convertido en una figura incómoda para distintos espacios. Desde aquella detención en el aeropuerto de Neuquén hasta la condena en Texas, su nombre atravesó expedientes, negocios y campañas electorales. Y aunque ahora tiene una sentencia, las derivaciones argentinas de su historia todavía están lejos de quedar archivadas.