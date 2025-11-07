El hecho ocurrió en horas de la tarde del viernes, cuando personal de la División Motorizada realizaba un patrullaje preventivo por la zona oeste de Neuquén capital.

En la intersección de 1° de Enero y Rodhe, los efectivos detectaron a un hombre que circulaba en una Motomel 150 cc negra. Al intentar identificarlo, el conductor evadió el control y se dio a la fuga hacia el sector de Toma 7 de Mayo.

Persecución y resistencia vecinal

Tras un seguimiento por varias calles, el individuo perdió el control del rodado en El Hoyo y Laguna Blanca, abandonó la motocicleta y continuó la huida a pie.

Minutos después, un numeroso grupo de personas se congregó en el lugar y comenzó a arrojar objetos contundentes contra el personal policial, intentando recuperar el vehículo.

Ante la agresividad del grupo, los efectivos realizaron disparos intimidatorios al aire con una escopeta reglamentaria, logrando dispersar a los presentes. En apoyo acudieron móviles del Departamento de Seguridad Metropolitana, lo que permitió restablecer el orden.

Confirmación del secuestro y antecedentes

La motocicleta fue trasladada a la Comisaría 18°, donde el Centro de Análisis Criminal confirmó que registraba un pedido de secuestro vigente desde el 29 de octubre de 2025.

El requerimiento había sido emitido por la Fiscalía de Robos y Hurtos en el marco de una investigación por un presunto robo calificado ocurrido en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.