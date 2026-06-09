La Justicia de Neuquén condenó a Josué Jaramillo a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio de Sebastián Duarte Vargas (34), ocurrido el pasado 2 de mayo en la ciudad de Centenario. La resolución fue adoptada durante una audiencia de juicio abreviado y determinación de la pena, en la que el acusado reconoció su responsabilidad en el hecho investigado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El acuerdo por el que Jaramillo fue condenado a ocho años de presión efectiva por el crimen de Duarte Vargas

El acuerdo fue impulsado por la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega. Además de la condena por homicidio simple en carácter de autor, el tribunal declaró la primera reincidencia de Jaramillo debido a antecedentes penales condenatorios previos. Según informaron desde el MPF, para fijar la pena se tuvieron en cuenta como agravantes esos antecedentes, mientras que se valoró como atenuante tanto el reconocimiento de responsabilidad como la presentación voluntaria del imputado ante la Justicia después del hecho.

La representante legal de la familia de la víctima adhirió tanto al acuerdo de responsabilidad como al monto de la pena solicitada por las partes.

Una discusión en El Choconcito que terminó en tragedia

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el MPF, el episodio ocurrió cerca de las 18:30 del 2 de mayo en el sector El Choconcito, en Centenario, donde Sebastián Duarte Vargas compartía un momento con familiares y conocidos frente a una vivienda.

En ese contexto, Jaramillo pasó por el lugar profiriendo insultos hacia las personas presentes y mantuvo una discusión verbal con una de ellas. La situación escaló cuando le dio una cachetada. Según la investigación, Duarte Vargas intervino para defender a la persona agredida y fue entonces cuando el acusado extrajo un cuchillo de cocina y lo apuñaló en el abdomen.

Tras el ataque, Jaramillo se retiró corriendo del lugar. Duarte Vargas fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón, donde falleció horas más tarde como consecuencia de una hemorragia masiva provocada por una lesión en la aorta abdominal.

El impacto de la violencia en los barrios

La muerte de Duarte Vargas ocurrió en un contexto cotidiano, frente a sus familiares y vecinos y generó una fuerte conmoción en su entorno. Con la homologación del acuerdo por parte del tribunal integrado por los jueces Lucas Yancarelli, Juan Guaita y Juan Kees, la causa quedó resuelta en esta instancia judicial y se formalizó la condena contra el autor del homicidio.