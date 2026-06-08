La investigación por el homicidio de Adán Isla fue declarada compleja por un juez de garantías a pedido de la fiscal Lorena Juárez y del asistente letrado Maximiliano Jávega. La decisión extiende el plazo de investigación hasta el 10 de octubre de 2026 y mantiene las medidas cautelares que pesan sobre los cinco acusados.

La resolución fue tomada durante una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal argumentó que aún quedan numerosas pruebas por producir y analizar, además de profundizar el estudio de la participación que tuvo cada imputado en el crimen ocurrido en Centenario.

Actualmente, tres personas continúan con prisión preventiva y otras dos bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, mientras la fiscalía avanza con nuevas pericias.

La decisión judicial

El juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y declaró compleja la causa.

La medida permite ampliar los tiempos de investigación debido a:

La cantidad de personas imputadas.

La complejidad de las pruebas pendientes.

La necesidad de determinar con precisión el grado de participación de cada acusado.

La producción de nuevas pericias técnicas y psicológicas.

Además, el magistrado prorrogó las medidas cautelares vigentes para todos los imputados.

Qué pruebas faltan analizar

Según explicó el Ministerio Público Fiscal, aún restan diligencias consideradas clave para el esclarecimiento total del caso.

Entre ellas figuran:

Pericias sobre prendas secuestradas.

Extracción y análisis de teléfonos celulares.

Estudios de registros fílmicos.

Pericias psicológicas.

Análisis complementarios sobre la dinámica del ataque.

La fiscalía sostiene que estos elementos podrían aportar información determinante sobre la planificación y ejecución del homicidio.

Las medidas cautelares seguirán vigentes

La Justicia resolvió extender por cuatro meses las medidas cautelares que cumplen los cinco imputados.

De esta manera:

tres continuarán con prisión preventiva, de los cuales la defensa de uno había solicitado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, pero la fiscalía se opuso..

los dos restantes seguirán bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

¿Qué se sabe del homicidio de Adán Isla?

De acuerdo con la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025.

La investigación sostiene que cerca de las 20:30, Adán Isla se encontraba frente a una vivienda en Centenario cuando se produjo una discusión relacionada con una acusación previa por un presunto abuso sexual.

Posteriormente, según la fiscalía, dos de los imputados mantuvieron comunicaciones telefónicas y por mensajería con los otros tres, quienes acudieron al lugar.

Horas después, los cinco acusados habrían localizado a la víctima en la vía pública y la atacaron de manera conjunta.

La acusación indica que Isla recibió múltiples golpes y puñaladas, lesiones que finalmente provocaron su muerte.

El contexto de una causa que fue creciendo

La investigación tuvo distintas etapas desde octubre de 2025.

Inicialmente fueron imputadas tres personas por el asesinato de Adán Isla y posteriormente la pesquisa avanzó sobre otros presuntos involucrados, ampliando el universo de acusados. La hipótesis fiscal sostiene desde el comienzo que el ataque fue premeditado y ejecutado por varias personas actuando de manera coordinada.

La declaración de complejidad refleja precisamente ese escenario: una causa con múltiples imputados, pruebas digitales, análisis forenses y distintas líneas investigativas aún abiertas.

Impacto local y consecuencias futuras

El caso generó una fuerte repercusión en Centenario debido a la violencia del hecho y a los reclamos de justicia impulsados por familiares y allegados de la víctima.

La extensión de la investigación permitirá a la fiscalía consolidar evidencia antes de definir si solicita la elevación de la causa a juicio.

De confirmarse la acusación, los imputados podrían enfrentar penas extremadamente severas por tratarse de un homicidio agravado.