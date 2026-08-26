Un hombre que conducía una camioneta en presunto estado de ebriedad generó momentos de tensión en el balneario del Lago Correntoso, en Villa La Angostura, luego de realizar maniobras peligrosas y chocar con vehículos estacionados. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre.

El episodio ocurrió este martes y demandó la intervención de efectivos de la Comisaría 28° de Villa La Angostura, luego de que se solicitara presencia policial por la presencia de una camioneta cuyo conductor realizaba maniobras indebidas en inmediaciones del balneario.

Según informó Diario Andino, el vehículo señalado era una Ford F-100 de color celeste. Al arribar al lugar, los policías localizaron el rodado y procedieron a detener su marcha para identificar al conductor.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula de identificación del automotor. Además, se le practicó el correspondiente test de alcoholemia, que dio positivo con una graduación de 2,09 g/l, un nivel muy superior al máximo permitido por la normativa de tránsito.

Ante esta situación, la Policía labró el acta de infracción correspondiente y dispuso el secuestro preventivo de la camioneta. El conductor, en tanto, fue trasladado a la dependencia policial en carácter preventivo.

En el lugar, además, un vecino manifestó que su vehículo había sido impactado por la Ford F-100. Posteriormente, radicó la denuncia formal en la Comisaría 28°, y señaló que se trataba de un Chery Tiggo, que sufrió daños en uno de sus laterales, específicamente en el sector derecho.

El hecho quedó bajo investigación policial para determinar la totalidad de los daños ocasionados y las circunstancias en las que se produjeron las colisiones.