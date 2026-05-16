Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes sobre la Ruta Nacional 40, luego de un vuelco vehicular registrado en la zona conocida como Curva de los Santos, a unos ocho kilómetros de Junín de los Andes.

Tras el alerta por el siniestro vial, hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de Tránsito y equipos médicos del hospital local para asistir a los ocupantes del vehículo y garantizar la seguridad en el sector.

Según se informó eran dos las personas que ocupaban la camioneta y se indicó que ambas lograron salir por sus propios medios y solo se registraron daños materiales.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre las causas que provocaron el vuelco.

Mientras avanzan las tareas operativas y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente, el tránsito en la zona se mantiene con circulación reducida y posibles demoras.

Desde los organismos de emergencia solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta 40 debido a la presencia de móviles de asistencia y personal trabajando sobre la calzada.

La Curva de los Santos es uno de los sectores más transitados y complejos de la ruta en cercanías de Junín de los Andes, especialmente durante jornadas con gran circulación vehicular o condiciones climáticas adversas.