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SINIESTRO VIAL

Tremendo vuelco cerca de Junín de los Andes: los ocupantes salieron por sus propios medios

El siniestro ocurrió este viernes en la zona conocida como Curva de los Santos, a 8 kilómetros de Junín de los Andes. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos. 

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 22:27
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El accidente ocurrió este viernes en la zona conocida como Curva de los Santos, a unos ocho kilómetros de Junín de los Andes.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes sobre la Ruta Nacional 40, luego de un vuelco vehicular registrado en la zona conocida como Curva de los Santos, a unos ocho kilómetros de Junín de los Andes.

Tras el alerta por el siniestro vial, hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios, efectivos de Tránsito y equipos médicos del hospital local para asistir a los ocupantes del vehículo y garantizar la seguridad en el sector.

Según se informó eran dos las personas que ocupaban la camioneta y se indicó que ambas lograron salir por sus propios medios y solo se registraron daños materiales.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre las causas que provocaron el vuelco.

Mientras avanzan las tareas operativas y las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente, el tránsito en la zona se mantiene con circulación reducida y posibles demoras.

Desde los organismos de emergencia solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución por la Ruta 40 debido a la presencia de móviles de asistencia y personal trabajando sobre la calzada.

La Curva de los Santos es uno de los sectores más transitados y complejos de la ruta en cercanías de Junín de los Andes, especialmente durante jornadas con gran circulación vehicular o condiciones climáticas adversas.

 

 

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