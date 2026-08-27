Un hombre de 38 años fue detenido en la localidad de Aristóbulo del Valle, en Misiones, después de que la madre de sus cuatro hijos denunciara haber recibido un audio en el que su expareja habría manifestado su intención de entregar a dos de los niños a cambio de un vehículo. La Justicia ordenó su detención y dispuso medidas para proteger a los menores.

La investigación comenzó a partir de la presentación de una mujer de 27 años ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle. Según denunció, recibió mediante WhatsApp una grabación de audio y aseguró haber reconocido la voz del padre de sus hijos.

De acuerdo con la denuncia, el hombre habría expresado en ese mensaje su intención de entregar a dos de los chicos a cambio de un auto. La acusación activó la intervención judicial y derivó en una serie de medidas para preservar a los menores y reunir pruebas.

El Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá intervino en la causa y ordenó avanzar sobre la denuncia. Entre las medidas dispuestas estuvieron la protección de los cuatro hermanos, la detención del investigado y el secuestro de elementos que puedan aportar información al expediente.

La denuncia llevó a un allanamiento y una detención

Durante la noche del miércoles 26 de agosto, efectivos de la Unidad Regional XI realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Municipal de Aristóbulo del Valle. Allí detuvieron a Ramón V., de 38 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Los cuatro niños, de 11, 9, 5 y casi 2 años, quedaron de manera provisoria bajo el cuidado de una tía paterna. Además, recibieron acompañamiento de una psicopedagoga y una asistente social.

La investigación comenzó a partir de la presentación de una mujer de 27 años ante la Comisaría de la Mujer de Aristóbulo del Valle

La investigación también incorporó el trabajo del área de Cibercrimen de la Unidad Regional XI. Los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares vinculados a la denunciante, al acusado y a una tercera persona.

Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para esclarecer la denuncia y establecer el contenido y el origen de las comunicaciones incorporadas a la causa.

El expediente se tramita bajo una acusación vinculada a la presunta supresión y suposición de estado civil y de identidad mediante la entrega ilegal de menores a cambio de una retribución.

Los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido

La situación familiar de los niños también forma parte de los antecedentes que analiza la Justicia. Los menores se encontraban al cuidado de su padre luego de que su madre atravesara una crisis que requirió una internación.

Ese contexto será considerado junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación. La denuncia, el audio mencionado por la mujer y los teléfonos secuestrados serán algunos de los elementos que deberán ser analizados.

Por el momento, los cuatro hermanos permanecen bajo resguardo familiar mientras continúa el acompañamiento de los equipos especializados. El hombre detenido seguirá a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Oberá, que deberá avanzar en el análisis de las pruebas para determinar las responsabilidades en el caso.