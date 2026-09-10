¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Policiales

Controles en la Ruta 40 y Buta Ranquil: con ayuda de Ares secuestraron drogas para ser comercializada

Los operativos estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos Altos Neuquén y se extendieron por distintos puntos del norte provincial. Además de los controles vehiculares, se realizaron identificaciones y patrullajes preventivos en plazas y espacios públicos.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 09:03
PUBLICIDAD
El can detector de narcóticos Ares participó de los controles realizados por la Policía en la Ruta Nacional 40 y Buta Ranquil.

Ares, el can detector de narcóticos de la Policía del Neuquén, fue protagonista de un operativo de prevención desplegado en el norte de la provincia. El animal acompañó a los efectivos de la División Antinarcóticos Altos Neuquén durante controles vehiculares y tareas de identificación realizadas en distintos puntos estratégicos.

El despliegue tuvo como objetivo reforzar las acciones preventivas contra el microtráfico de estupefacientes y se concentró principalmente sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del límite interprovincial en Barrancas, y en la localidad de Buta Ranquil.

Durante los procedimientos, los efectivos realizaron controles de personas y vehículos para detectar posibles situaciones vinculadas con el transporte, tráfico o comercialización de drogas. La tarea contó además con la colaboración de personal de las Comisarías 45 y 32.

Cannabis y una balanza de precisión

Uno de los procedimientos se concretó en Buta Ranquil, donde el personal policial detectó una situación compatible con una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. En el marco del control, los efectivos secuestraron 14,2 gramos de cannabis sativa y una balanza de precisión, elementos que eran transportados en una motocicleta.

A partir de la intervención de la autoridad judicial competente, se dispuso la imputación y libertad supeditada de la persona involucrada, en el marco de la Ley 23.737.

Durante uno de los procedimientos secuestraron 14,2 gramos de cannabis sativa y una balanza de precisión.

El procedimiento no se limitó a los controles vehiculares. La División Antinarcóticos Altos Neuquén también realizó patrullajes preventivos en plazas, espacios públicos y distintos sectores urbanos de las localidades del norte provincial. La estrategia apunta a fortalecer la presencia policial en sectores considerados de interés para la prevención del delito y a detectar posibles situaciones relacionadas con el consumo, transporte y comercialización de estupefacientes.

En ese marco, el trabajo de los canes detectores se suma a las herramientas utilizadas por la Policía para los controles. La presencia de Ares permitió reforzar las tareas de búsqueda durante el despliegue realizado en la zona norte.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD