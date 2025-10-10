Crimen planificado: acusaron a los tres detenidos por asesinar a puñaladas a Adán Isla

Tres personas —una mujer identificada como K.G.G. y dos hombres, A.E.M. y M.E.F.— fueron imputadas por el homicidio de Adán Isla, cometido en Centenario durante la madrugada del pasado 6 de octubre. Los tres quedaron detenidos con prisión preventiva luego de una audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial, encabezada por el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el crimen ocurrió entre las 0.20 y las 2 de la madrugada. En ese lapso, las tres personas imputadas buscaron de forma premeditada a Isla por la zona de las calles Honduras y Nicaragua, lo persiguieron y, tras hacerlo caer al suelo, lo atacaron con múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo.

El informe preliminar de autopsia determinó que la víctima murió a causa de una hemorragia interna masiva. Según el planteo de los representantes del MPF, en un primer momento los dos hombres iniciaron la agresión, y luego la mujer se sumó y le asestó la mayor cantidad de puñaladas.

Luego del ataque, los tres acusados huyeron del lugar, mientras que Isla quedó tendido en el suelo y fue asistido por personal médico que llegó en una ambulancia, aunque sin poder salvarle la vida.

La investigación también reveló que, antes del homicidio, Isla se había acercado a una vivienda a la que tenía prohibido acercarse por medidas cautelares. En ese contexto, habría mantenido un altercado con el dueño de la casa, lo que derivó en la intervención de las tres personas imputadas, quienes posteriormente salieron a buscarlo y finalmente consumaron el ataque fatal.

El delito imputado fue homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores.

Por pedido de la fiscalía, la jueza de garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos y dispuso que los tres acusados permanezcan detenidos con prisión preventiva por un plazo de seis meses, mientras avanza la investigación.