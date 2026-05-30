Crimen de Agostina Vega: cómo es el descampado en el sur de Córdoba donde hallaron el cuerpo de la adolescente

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde el pasado 23 de mayo en Córdoba capital, tuvo su desenlace más doloroso este sábado con el hallazgo de su cuerpo sin vida en un campo lindero al barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la ciudad. El descubrimiento se produjo luego de que los investigadores intensificaran los rastrillajes en la zona a partir de nuevas evidencias incorporadas al expediente. La principal pista surgió de registros obtenidos por cámaras de vigilancia policial, que mostraron movimientos de Claudio Barrelier, el único imputado en un sector considerado clave para la causa.

Cómo es la zona donde encontraron a Agostina Vega

El lugar del hallazgo es un amplio descampado ubicado en las inmediaciones de Ampliación Ferreyra, un barrio situado en el extremo sudeste de la capital cordobesa. Se trata de un sector de terrenos abiertos y escasa circulación, donde durante las últimas horas se desplegó un importante operativo de búsqueda.

Según la investigación, Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por el caso, habría estado en ese lugar el lunes pasado. Las imágenes registradas por un domo policial lo muestran ingresando al sector alrededor de las 11:45 y retirándose cerca de las 12:15.

El descampado donde encontraron el cuerpo de Agostina Vega se ubica en el sudeste de la ciudad de Córdoba - Foto: Google Maps

Los investigadores determinaron además que el acusado habría llegado hasta ese descampado utilizando un vehículo que había solicitado prestado poco antes de ser arrestado.

El operativo policial que concentró más de 250 efectivos

A medida que la pesquisa avanzó, los equipos de búsqueda enfocaron sus esfuerzos en ese punto específico de la ciudad. Del operativo participaron alrededor de 250 efectivos policiales, cuerpos especiales, unidades con perros rastreadores y drones destinados a cubrir una amplia superficie de terreno.

La magnitud del despliegue respondió a una línea investigativa concreta que vinculaba al detenido con el sector donde finalmente fue localizado el cuerpo.

En el lugar estuvieron presentes el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, y familiares de la adolescente, entre ellos su padre, Gabriel Vega.

La última vez que vieron a la adolescente

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina fue vista por última vez el sábado 23 de mayo cerca de las 22:30.

La adolescente salió de su vivienda ubicada en barrio General Mosconi y abordó un remís con destino a la casa de Barrelier, expareja de su madre. El conductor declaró que la joven descendió en el domicilio y que el hombre abonó el viaje.

Desde ese momento no volvieron a tenerse noticias de ella, lo que motivó una intensa búsqueda que se extendió durante toda la semana.

La situación judicial del único detenido

Claudio Gabriel Barrelier permanece detenido y es el único imputado en la causa que investiga el fiscal Raúl Garzón. Durante los primeros días de la investigación, la defensa del acusado intentó cuestionar uno de los elementos centrales del expediente. Según esa versión, la menor captada por cámaras de seguridad ingresando a la vivienda no era Agostina sino la hija de 11 años del propio imputado.

Sin embargo, con el avance de las pericias y la incorporación de nuevas pruebas, esa hipótesis fue perdiendo sustento dentro de la investigación. Tras el hallazgo del cuerpo abre una nueva etapa judicial en la que la Fiscalía buscará determinar con precisión las circunstancias del crimen y reunir los elementos probatorios necesarios para sostener la acusación en los tribunales.

Minutos después de las 17, Jorge Sánchez del Bianco renunció a la defensa Barrelier. Ahora, el único acusado por la desaparición de Agostina Vega deberá buscar otro abogado.