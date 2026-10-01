El juicio por el homicidio de Agustín Nicolás Troncoso, asesinado de una puñalada en diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti, comenzó este jueves con dos versiones enfrentadas: la Fiscalía sostiene que el acusado Agustín Ricardo Morales, lo atacó con la decisión de matarlo, mientras que la defensa afirma que actuó en exceso de legítima defensa. Durante dos jornadas, el tribunal escuchará a 14 testigos antes de resolver la responsabilidad del imputado.

Así arrancó el juicio por el crimen de Troncoso

El debate oral y público comenzó ante el tribunal integrado por las juezas Agustina Bagniole y Florencia Caruso y el juez Guillermo Merlo. En la primera audiencia, las partes expusieron sus alegatos de apertura y dejaron planteadas las dos hipótesis que deberán ser contrastadas con la prueba que comenzará a desfilar por la sala.

Para el fiscal Martín Pezzetta, no se trató de una pelea que terminó de manera inesperada. Sostuvo que el acusado estaba en el lugar "preparado para matar" y que Troncoso recibió una puñalada mortal de una persona con la que prácticamente no tenía relación. Con esa reconstrucción, anticipó que pedirá que sea declarado responsable por homicidio.

La querella, en representación de la familia, siguió la misma línea y planteó que la muerte no fue consecuencia de una pelea fortuita. Según su hipótesis, el acusado incorporó un arma al conflicto y utilizó un cuchillo durante la agresión. Ahora, la familia espera que esa versión pueda ser respaldada por los testimonios y las pruebas que se incorporen durante el juicio.

Del otro lado, la defensa presentó una historia completamente diferente. Sostuvo que todo comenzó con una discusión dentro de un vehículo y que, después, su asistido fue agredido físicamente en la calle. Para sus abogados, la puñalada se produjo en ese contexto y constituye un exceso en la legítima defensa, una postura que deberá ser confrontada con la prueba del debate.

Cómo fue el crimen de Agustín Nicolás Troncoso

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:20, en inmediaciones de calle Los Horneros. Troncoso estaba dentro de un vehículo junto a otras dos personas, consumiendo bebidas alcohólicas, cuando se produjo la discusión. Después, ambos bajaron del rodado y comenzaron a golpearse. En medio de la pelea, según la acusación, el imputado sacó un cuchillo y le provocó una herida en la zona de la axila derecha que afectó una zona vital y terminó con su vida.

El juicio continuará durante dos jornadas con 14 testimonios, entre ellos testigos presenciales, policías y especialistas en criminalística. La Fiscalía y la querella sostienen la acusación por homicidio simple en carácter de autor, mientras que la defensa intentará instalar la hipótesis de la legítima defensa excedida. El acusado fue detenido en enero de 2026, quedó imputado y permanece bajo prisión preventiva a la espera de que el tribunal defina su situación.