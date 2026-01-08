Tras un mes prófugo de la Justicia, acusado del asesinato de Agustín Troncoso, fue detenido este miércoles por la tarde Agustín Morales en el barrio Costa Norte de Cipolletti. La captura se produjo luego de un intenso operativo policial que incluyó allanamientos, rastrillajes y el trabajo de la división canes. Este jueves le formularán cargos.

El comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría 4°, explicó en AM 550 que “desde el 7 de diciembre Morales estaba prófugo de la Justicia acusado del crimen de Troncoso. Se inició la investigación y, recolectando y analizando información, este miércoles hicimos tres allanamientos en el barrio Costa Norte con resultados negativos, pero secuestramos prendas de vestir para el trabajo de la división canes”.

Balboa detalló que, tras los procedimientos iniciales, la Policía volvió a trabajar en la zona ribereña:

“Sobre la tarde verificamos la parte posterior de los inmuebles que da sobre un brazo del río y comenzamos a escuchar que había una persona oculta, sumergida en el agua debajo de un sauce, hasta que se establece que se trataba del prófugo. Finalmente lo apresamos y está a disposición de la Justicia. Creemos que este hecho está gran parte esclarecido”.

La detención se concretó a pocos metros de la vivienda del acusado, luego de que intentara ocultarse en el río para evadir a los efectivos. El operativo se desplegó con un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó patrullajes y vigilancia en distintos puntos del barrio.

Morales había sido buscado intensamente desde principios de diciembre, en el contexto de la causa que investiga el homicidio de Troncoso. La Policía había mantenido contacto con la familia del acusado durante la investigación: “Hablamos con la madre de Morales hace unos días y le dimos tranquilidad”, agregó Balboa.

La captura de Morales representa un avance significativo en la causa, aunque la investigación continúa para esclarecer todas las circunstancias del crimen. El detenido quedó a disposición de la Justicia y será indagado en las próximas horas.