La causa por el homicidio de Agustín Nicolás Troncoso sumó este martes un capítulo que profundizó la indignación social. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Agustín Ricardo Morales, señalado como el autor del crimen ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cipolletti. El acusado permanecía prófugo desde el día del ataque y fue localizado oculto en inmediaciones del río Neuquén, a pocos metros de su domicilio en el barrio Costa Norte.

Tras la audiencia, la jueza de garantías dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses, el mismo período fijado para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

Una discusión que terminó en muerte

De acuerdo a la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 23:20 en la zona de la calle Los Horneros, en el barrio 2 de Agosto. Troncoso se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública junto a otras dos personas, consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese contexto se produjo una discusión con Morales. Ambos descendieron del auto y comenzaron a agredirse físicamente. Durante ese enfrentamiento, el imputado extrajo un cuchillo y atacó a la víctima en la zona de la axila derecha, una herida que comprometió un área vital y provocó la muerte inmediata del joven.

Luego del ataque, Morales se retiró del lugar y Troncoso quedó tendido en la calle sin signos vitales.

El acusado, prófugo y escondido

Tras el homicidio, el imputado permaneció prófugo durante varios días. Finalmente fue hallado escondido en la zona del río Neuquén, cerca de su vivienda en el barrio Costa Norte, lo que agravó la preocupación y el enojo social por la violencia del hecho y la posterior fuga.

La Fiscalía le atribuyó provisoriamente el delito de homicidio simple en carácter de autor, calificación a la que adhirió la querella.

Pruebas clave y reconstrucción del ataque

Para sostener la imputación, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas se destacan testimonios de personas que presenciaron los hechos y de quienes intervinieron inmediatamente después, además del testimonio de un testigo presencial que resultó clave para reconstruir la secuencia previa, durante y posterior a la agresión.

También se incorporaron declaraciones del personal policial que acudió al lugar tras el llamado al 911, informes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y del Gabinete de Criminalística, registros fotográficos y filmaciones realizadas en la escena.

A esto se sumaron los informes médicos del personal de salud que constató el fallecimiento y la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, que determinó la causa de la muerte.

Preventiva y una causa que recién empieza

Durante la audiencia, la defensa del imputado planteó una versión distinta de los hechos, que será analizada durante el proceso. La jueza aclaró que esa postura deberá ser probada en el marco de la investigación en curso.

Mientras tanto, Morales permanecerá detenido con prisión preventiva durante los próximos cuatro meses. La causa por el crimen de Agustín Troncoso sigue abierta y mantiene en vilo a una comunidad golpeada por un hecho de extrema violencia que volvió a encender la alarma en el Alto Valle.