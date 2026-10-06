La Fiscalía pidió este martes que el acusado sea declarado culpable por el homicidio simple de Agustín Nicolás Troncoso, ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti, al sostener que le provocó una herida mortal con un cuchillo luego de que la víctima le pidiera que se bajara del auto para poder regresar a su casa.

Durante los alegatos de clausura realizados en el Foro Penal de Cipolletti, el fiscal Martín Pezzetta afirmó que los testimonios y la prueba reunida durante el juicio confirmaron la teoría de la acusación. Según planteó, el imputado no había sido invitado originalmente al encuentro y el conflicto comenzó cuando Troncoso quiso retirarse porque debía trabajar al día siguiente.

Las posturas de la Fiscalía, la querella y la defensa

Para el fiscal, la versión del acusado no coincide con la evidencia. Sostuvo que, tras herir a Troncoso, escondió el cuchillo en su mochila y escapó del lugar sin presentarse ante la Policía. “Lo tuvo que buscar la policía”, afirmó Pezzetta, quien consideró que esa conducta posterior al ataque también debe ser valorada por el tribunal.

La querella, representada por el abogado Saúl Lucas Domigual, fue todavía más contundente. Para la familia de la víctima, la muerte de Agustín no fue consecuencia de una pelea que se salió de control, sino de una decisión consciente del acusado. En ese sentido, calificó como “insostenible” el argumento del exceso en la legítima defensa.

La defensa, en cambio, intentó instalar otra versión de lo ocurrido. Aseguró que la Fiscalía no logró demostrar con precisión cómo se produjo el enfrentamiento y sostuvo que su asistido no tuvo intención de matar. Según explicó, el acusado tomó el cuchillo anticipándose durante un forcejeo.

Cómo murió Agustín Troncoso en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20 del 7 de diciembre, en inmediaciones de calle Los Horneros. Troncoso estaba dentro de un vehículo junto a otras dos personas cuando comenzó una discusión con el imputado. Ambos descendieron del rodado y se produjo una agresión física. En medio de la confrontación, el acusado habría utilizado un cuchillo y le provocó una herida en la zona de la axila derecha que comprometió una zona vital y le causó la muerte en el lugar. Tras el ataque, el acusado escapó.

La decisión ahora está en manos del tribunal integrado por las juezas Agustina Bagniole y María Florencia Caruso y el juez Guillermo Merlo, que dará a conocer el veredicto el viernes 9 de octubre a las 11:30, en una audiencia presencial. El acusado había sido detenido en enero de 2026 y permanece bajo prisión preventiva.