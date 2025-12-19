La Policía de Río Negro lanzó una intensa búsqueda para dar con Agustín Ricardo Morales, un hombre de 34 años que se encuentra prófugo y señalado como el presunto autor de un crimen a puñaladas ocurrido el domingo por la noche en la zona de Costa Norte de Cipolletti. El hecho dejó como saldo la muerte del neuquino Agustín Troncoso, de 26 años, y mantiene en vilo a los vecinos del sector, mientras avanza la investigación judicial con operativos activos y un pedido oficial de colaboración a la comunidad.

El caso salió a la luz tras un llamado telefónico de emergencia que alertó a la Policía sobre una violenta agresión en una vivienda del asentamiento 2 de Agosto, un barrio ubicado sobre la margen del río Neuquén. Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Cuarta se encontraron con una escena estremecedora: un joven yacía sin vida, con heridas punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca.

Según lo reconstruido hasta el momento, en la casa se desarrollaba una reunión entre varias personas cuando, por motivos que aún se investigan, se desató una discusión que fue subiendo de tono. En medio de ese clima tenso, uno de los presentes habría sacado un cuchillo y atacado a la víctima sin darle posibilidad de defensa. El desenlace fue inmediato y fatal.

Ante la gravedad del hecho, se dio intervención a la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Diego Vázquez, quien coordinó las primeras diligencias. En el lugar trabajaron además efectivos de la Unidad Regional Quinta, el Gabinete de Criminalística y el médico forense, quienes confirmaron que las lesiones provocaron la muerte en el acto.

Recién con el correr de las horas se logró confirmar la identidad de la víctima: se trataba de Agustín Troncoso, domiciliado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde se aguardaba el informe preliminar de la autopsia para precisar con exactitud la causa de muerte y la profundidad de las heridas.

Mientras tanto, y a medida que avanzaban las entrevistas y el relevamiento de indicios, los investigadores lograron identificar al presunto agresor, quien fue señalado como Agustín Ricardo Morales, de tez trigueña, contextura delgada y cabello negro corto. Con esos datos, la Policía difundió un pedido oficial de localización, acompañado de su imagen, y activó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la zona.

En ese marco, se realizaron diligencias en viviendas vecinas, ante la sospecha de que el hombre pudiera estar oculto en el sector. Sin embargo, hasta el momento, Morales no fue localizado y continúa prófugo, lo que mantiene el alerta entre los vecinos de Costa Norte.

En paralelo, otro hombre que estuvo presente en la reunión fue demorado de manera preventiva. Por ahora, su situación procesal no está definida y se intenta establecer si tuvo algún grado de participación en el hecho o si fue simplemente un testigo del violento episodio.

La causa sigue en plena etapa investigativa, con la búsqueda activa del principal sospechoso y el análisis de todas las pruebas recolectadas. Desde la Policía de Río Negro solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato que permita dar con el prófugo se comuniquen de inmediato al 911 o a la unidad policial más cercana.