Crimen de Mauricio Isla: qué se sabe tras los dos arrestos en Centenario

La investigación por el asesinato de Mauricio Adán Isla, de 27 años, registrado en la peatonal 4 de Centenario, tuvo avances significativos este lunes 6 por la tarde.

El joven fue apuñalado durante una pelea ocurrida en horas de la madrugada y, tras intentar huir, se desplomó en la esquina de Nicaragua y Panamá, donde fue auxiliado por personal policial y médico.

Isla alcanzó a identificarse antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de Neuquén, donde falleció horas después.

Allanamiento y dos detenidos

Efectivos de la Comisaría 52 y la División Criminalística trabajaron en el lugar del hecho, donde hallaron manchas de sangre y objetos personales a pocos metros de una sucursal del Banco Provincia del Neuquén (BPN).

Los comisarios Luis Aguirre y Guillermo Franconi supervisaron las tareas de campo.

Gracias a los testimonios y evidencias recogidas, las autoridades determinaron que el conflicto se habría iniciado en un domicilio cercano, hacia donde se realizó un allanamiento.

Allí fueron detenidos dos hombres, quienes serán trasladados este martes a la sede judicial para su imputación.

Hasta el momento, no se halló el arma blanca utilizada en el ataque. La Policía descartó que el crimen esté vinculado a disputas territoriales por venta de estupefacientes.

Testimonios que orientaron la causa

Vecinos del sector aportaron datos relevantes. Contaron haber escuchado gritos con las palabras “violín” y “violador”, y luego observaron a varias personas —cuatro hombres y una mujer— corriendo desde calle Nicaragua hacia las peatonales alrededor de las 0:10.

Estos testimonios fueron clave para orientar la investigación y establecer los primeros movimientos de los sospechosos.

La víctima

Mauricio Isla era conocido entre los vecinos del Barrio Sarmiento. Solía realizar malabares en las esquinas y semáforos del acceso al Cementerio de Centenario, sobre la Ruta 7, donde era visto junto a un joven y dos niños.

En las redes sociales, amigos y allegados lo despidieron con mensajes de afecto.