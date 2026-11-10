Un operativo policial permitió recuperar una moto que había sido sustraída de una vivienda del barrio Gastronómico, en la ciudad de Neuquén. El procedimiento se realizó durante la madrugada de este martes 10 de noviembre, cuando dos personas advirtieron la presencia de los efectivos, abandonaron uno de los rodados y escaparon a pie.

El episodio ocurrió minutos después de las 3, cuando personal de la Comisaría 21° realizaba tareas de prevención y patrullaje por calle Río Pulmarí. En ese momento, los uniformados observaron dos motocicletas que circulaban por el sector.

Al notar la presencia policial, los ocupantes de los vehículos decidieron escapar. En medio de la huida, dejaron abandonada una motocicleta marca Benelli y continuaron la fuga a pie, logrando alejarse del lugar.

Cuando los efectivos inspeccionaron el rodado, detectaron daños en el sistema de encendido, una situación que despertó sospechas sobre su procedencia. Ante esta situación, procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta y la trasladaron a la Comisaría 3°.

Dejaron la moto tirada y escaparon a pie.

Horas más tarde, la Policía tomó conocimiento de un robo ocurrido en una vivienda del mismo barrio Gastronómico, donde habían sustraído dos motocicletas. Una de ellas coincidía con las características del vehículo recuperado durante el procedimiento.

De esta manera, los efectivos lograron recuperar uno de los rodados denunciados como robados. Mientras tanto, los sospechosos que escaparon al advertir la presencia policial no habían sido identificados en la información oficial difundida.