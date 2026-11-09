Dos episodios de extrema imprudencia quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la autopista Panamericana y terminaron con sanciones para sus protagonistas. Se trata de una mujer de 69 años que manejó a contramano y un motociclista de 27 que realizó una peligrosa maniobra conocida como “Superman”. Ambos hechos ocurrieron en distintos sectores de la zona de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

El primer caso tuvo como protagonista a una mujer oriunda de Chivilcoy, que fue detectada mientras circulaba en sentido contrario al tránsito sobre el ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de Presidente Derqui. A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y del seguimiento del recorrido del vehículo, las autoridades consiguieron identificar a la conductora e iniciar las actuaciones administrativas.

El Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro dispuso la suspensión preventiva de las licencias de ambos involucrados.

El segundo episodio involucró a un joven de 27 años, domiciliado en Ingeniero Maschwitz, que fue filmado mientras realizaba la maniobra denominada “Superman”. Esta práctica consiste en conducir una motocicleta con el cuerpo completamente extendido sobre el vehículo, imitando la posición de vuelo del conocido superhéroe.

Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, el motociclista fue registrado en distintas oportunidades realizando este tipo de acrobacias sobre la autopista. La postura dificulta el control de la moto y reduce considerablemente la capacidad de reacción ante frenadas, obstáculos u otras situaciones imprevistas, lo que representa un riesgo tanto para el conductor como para el resto de los usuarios de la vía pública.

Las grabaciones permitieron identificar a los conductores y avanzar con las actuaciones administrativas por infracciones de tránsito.

Tras analizar las grabaciones y establecer la identidad de los involucrados, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires labró las actas de infracción correspondientes por incumplimiento de la Ley Provincial de Tránsito 13.927. Posteriormente, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de San Isidro, con sede en General Pacheco, resolvió suspender preventivamente las licencias de ambos conductores.

Desde la cartera provincial, encabezada por Martín Marinucci, advirtieron que circular a contramano y realizar maniobras acrobáticas mientras se conduce son comportamientos de alto riesgo. Además, señalaron que estas intervenciones forman parte de los controles destinados a prevenir siniestros viales, detectar infracciones y promover una circulación responsable en rutas y autopistas bonaerenses.