Cuatro imputados y más de 300 dosis de cocaína secuestradas tras una serie de allanamientos en Cutral Co

La lucha contra el narcomenudeo volvió a mostrar el valor de la participación comunitaria en Cutral Co. La División Antinarcóticos local llevó adelante tres allanamientos simultáneos en los barrios Nehuen Che y Parque Oeste, como resultado de una investigación iniciada tras denuncias anónimas realizadas mediante las plataformas Narcoweb y la aplicación "Neuquén Te Cuida". Los operativos permitieron secuestrar más de 300 dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de cannabis sativa, más de cinco millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares, vehículos, equipos de videovigilancia y otros elementos considerados de interés para la causa judicial.

Como resultado de los procedimientos, cuatro personas mayores de edad quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737. Ahora la causa avanzará en la Justicia.

Se secuestraron más de 300 dósis fraccionadas de clorhidrato de cocaína en los allanamientos de Cutral Co - Foto: Policía del Neuquén

El impacto del narcotráfico en los barrios

Más allá del resultado judicial, las investigaciones por comercialización de drogas suelen exponer una problemática que afecta a numerosas comunidades: la presencia de redes de venta ilegal en entornos urbanos donde conviven familias, niños, adolescentes y adultos mayores.

Especialistas en prevención de consumos problemáticos sostienen que el narcotráfico no solo representa un delito, sino también una situación que impacta en la salud pública, la convivencia barrial y las oportunidades de desarrollo de los jóvenes.

En ese contexto, las denuncias anónimas se han convertido en una herramienta fundamental para que los vecinos puedan alertar sobre situaciones sospechosas sin exponerse, fortaleciendo así el trabajo preventivo de las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Uno de los vehículos secuestrados durante los allanamientos en los barrios de Cutral Co - Foto: Policía del Neuquén

Herramientas digitales para denunciar

La investigación fue impulsada gracias a reportes realizados mediante canales digitales creados para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades.

Desde el gobierno provincial destacan que estas plataformas permiten realizar denuncias de manera reservada, contribuyendo a la detección de puntos de venta de drogas y a la protección de los barrios frente a actividades ilícitas.

El trabajo fue desarrollado por personal de la División Antinarcóticos Cutral Co con la colaboración de distintas unidades policiales de Neuquén, bajo las directivas de la Justicia Federal.